Liga de Quito: Óscar Zambrano fue suspendido por infringir normas antidopaje

El conjunto albo comunicó que el jugador de Hull City (préstamo) no podrá actuar y también se pierde los partidos de Ecuador

Liga de Quito informó por medio de sus redes sociales que el jugador Óscar Zambrano ha sido suspendido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) luego de dar positivo en la prueba de doping en un partido del torneo del organismo continental (Recopa Sudamericana 2024 ante Fliminense).

Lea también: Emelec: un equipo sin mejoras, ni 'buenos síntomas' para la LigaPro 2025

Lanzan cabeza de cerdo a la cancha en el partido entre Corinthians y Palmeiras Leer más

El club albo menciona en su comunicado que Zambrano infringió las normas antidopaje de los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje de Conmebol. Es decir, el futbolista consumió sustancias prohibidas en la práctica del deporte.

En el mismo documento también destaca que como dueño de los derechos del mediocentro, la institución capitalina "hará uso de su derecho a recurrir esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Además, en el texto reafirman el respaldo a Óscar, quien desde el 20 de junio del 2024 fue prestado a Hull City de la Championship inglesa.

Óscar Zambrano ha sido partícipe de la selección menor y mayor de la Tricolor cortesía

¿Cuánto sería el tiempo de suspensión de Óscar Zambrano?

De manera extraoficial este Diario pudo conocer que aún no se revela el tiempo que no podrá actuar debido a que existe un proceso de apelación, por lo que podría variar la suspensión. Lo cierto es que la inhabilitación podría ser de meses y no de años, según su abogado Santiago Barragán.

Zambrano, de 20 años de edad, ha jugado 8 cotejos desde que llegó a Inglaterra, además de ser considerado en las convocatorias del director técnico Sebastián Beccacece en los compromisos de la selección ecuatoriana en la clasificatoria mundialista en donde fue suplente (contra Paraguay y Uruguay).

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!