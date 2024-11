Liga de Quito: Entre incertidumbre y buenas sensaciones a la apelación

Tras presentar formalmente, el viernes 22 de noviembre, la apelación a la sanción que le quitó tres puntos, en Liga de Quito cuentan las horas para recibir el llamado a audiencia por parte del Tribunal de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El organismo ya tiene el expediente a disposición desde la tarde del lunes 25, pero todavía no se ha reunido para conocer los argumentos presentados por el equipo capitalino. Solo después de esa primera reunión, el Tribunal convoca al club para una audiencia presencial. Según una fuente de la FEF, la reunión debe ajustarse a la agenda de los cinco miembros, todos ellos independientes del ente rector del balompié.

Mientras tanto, en la dirigencia de los universitarios se instala la incertidumbre, pues aseguran que los documentos fueron enviados el jueves 21. Sin embargo, según conoció este medio, el tramite entró formalmente al sistema de la Ecuafútbol el viernes 22, con lo cual han transcurrido tres días hábiles, un plazo que estaría dentro del margen normal.

La incertidumbre se da desde la dirigencia alba al no tener la certeza respecto a los plazos, pues consideran que no se debería afrontar la última fecha de la segunda etapa de la LigaPro, el domingo 1 de diciembre ante Deportivo Cuenca, sin saber si les restablecerán los puntos o no.

LIGA DE QUITO TIENE SÓLIDOS ARGUMENTOS

Liga de Quito espera que le devuelvan los tres puntos para retomar el liderato de la segunda etapa de la LigaPro. René Fraga / Expreso

A pesar de que el proceso no se ha dado con la celeridad que pide la directiva e hinchada de Liga, hay buenas sensaciones respecto a la posible resolución, pues en días previos la propia Ecuafútbol pausó, por pedido de Liga de Quito, la definición de los torneos de categorías inferiores, donde el equipo llegaba con opciones de ser finalista, para no influir en la definición.

Además, dos fuentes consultadas por EXPRESO, una de LigaPro y otra de la FEF, aseguraron que conociendo los argumentos del caso, los albos están en una posición favorable para que el Tribunal deje sin efecto la sanción.

El propio presidente de la FEF, Francisco Egas, consultado por radio La Red, aseguró que “el tema de Liga de Quito radica en que ellos aporten las pruebas suficientes. Es penoso que estos puntos en cancha se pierdan administrativamente”.

Si finalmente se resuelve que los puntos regresen a Liga de Quito, retomaría el primer lugar de la segunda etapa de la LigaPro, y con una victoria ante el Deportivo Cuenca, aseguraría su clasificación a la final del torneo.

