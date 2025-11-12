Liga de Quito vs Deportivo Cuenca EN VIVO: hora y dónde ver en señal abierta

Liga de Quito recibe a Deportivo Cuenca por los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025. El ganador enfrentará a Emelec

Liga de Quito y Deportivo Cuenca se enfrentan en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Liga de Quito tiene este miércoles 12 de noviembre, desde las 19:00 (hora de Ecuador), en el estadio Rodrigo Paz Delgado, cuando reciba a Deportivo Cuenca, una oportunidad clave en su misión de cerrar la temporada 2025 con un nuevo título.

Los albos enfrentan al Expreso Austral por los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025, un torneo que se ha convertido en su principal opción de título tras quedar eliminados en semifinales de la Copa Libertadores y estar a 12 puntos de Independiente del Valle en la LigaPro, lo que le deja con pocas posibilidades de revalidar su corona.

“Tenemos un equipo a la altura para buscar el título en la Copa Ecuador”, aseguró el técnico brasileño Tiago Nunes, quien lamentó que la seguidilla de partidos y las convocatorias internacionales complicaran la planificación para el duelo ante el Expreso Austral.

“Nos prepararemos para el partido con poco tiempo de recuperación. El equipo ya encontró un determinado funcionamiento, aunque debemos adaptarnos a las ausencias que tendremos”, dijo el entrenador.

Para el enfrentamiento ante el Deportivo Cuenca, la U no contará con el chileno Fernando Cornejo, por lesión. Tampoco con el zaguero Ricardo Adé ni el volante Gabriel Villamil, convocados por las selecciones de Haití y Bolivia, respectivamente, para la fecha FIFA.

Con estas sensibles bajas, Nunes presentaría un medio campo con Kevin Minda y Alexander Alvarado tomando el lugar de Cornejo y Villamil. En la defensa, el estratega brasileño espera la evolución del uruguayo Gian Franco Allala, quien arrastra molestias, para tomar el lugar de Adé. Si no se recupera a tiempo, Josué Cuero se perfila como la principal alternativa en la zaga.

Del lado del Deportivo Cuenca tienen a la Copa Ecuador 2025 como el camino para llegar a la Copa Libertadores 2026, ya que el ganador del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) recibe un cupo al torneo continental.

El técnico Norberto Araujo, quien en su época de jugador hizo historia en Liga de Quito, espera dar el golpe en Casa Blanca. Un anuncio ya lo dio el 20 de julio cuando se llevó un punto del campo albo al igualar 2-2 por la primera fase de la LigaPro.

El cotejo partido entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca, que se transmitirá en señal abierta, mediante Teleamazonas, y también por televisión por cable y streaming mediante DSports y DGO, se disputará sin presencia de hinchada visitante, una medida tomada por motivos de seguridad.

El ganador del duelo entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca se enfrentará a Emelec en las semifinales de la Copa Ecuador 2025.

Los datos claves del partido

Fecha: Miércoles 12 de noviembre

Hora: 19:00 (de Ecuador)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmite: Teleamazonas (señal abierta), DSports (televisión por cable) y DGO (plataforma de streaming)

