El lateral izquierdo Leonel Quiñónez fue presentado como el nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, este miércoles 14 de diciembre de 2022, en el auditorio de la clínica Toa.

Emelec: Miller Bolaños ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo Leer más

Allí, el jugador esmeraldeño, de 29 años, se sometió a los chequeos médicos. Antes, firmó un contrato por dos años. Llega gracias a un canje por Carlos Rodríguez, quien se quedará en Barcelona.

Quiñónez confesó que estaba muy emocionado por fichar para un gran equipo "cuya camiseta representa mucho en el país". Según él, "se está contratando a grandes jugadores, por lo que me gustó el proyecto. Vengo con el objetivo de ser campeón, para hacer lo que sé y ayudar a mis compañeros".

Él aceptó que 2023 será una revancha "para demostrar la clase de jugador que soy porque en 2022 no me fue bien en lo personal en Barcelona. Además, llegamos a una final que no se pudo ganar".

Barcelona renueva a Carlos Rodríguez y Leonai Souza para la temporada 2023 Leer más

Tras una charla con Luis Zubeldía, el lateral zurdo aseguró que se sentirá respaldado y que podrá hacer un gran trabajo. "Me acoplaré a lo que diga el entrenador y ayudaré a mis compañeros. Creo que podremos sacarle provecho a nuestro estadio para alcanzar los objetivos".

Quiñónez es un especialista con la pelota quieta. Por eso, siente que volver a jugar en la altura le servirá para sacarle ventaja a esa característica. "En la Sierra la pelota va de una manera distinta. Conozco cómo pegarle para aprovechar eso. De todas maneras practicaré más para obtener mejores resultados", concluyó.