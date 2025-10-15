La historia del Real España de Honduras

El Real España, uno de los clubes más grandes de Honduras, combina historia, títulos y una afición inquebrantable desde 1929

El Real España es considerado uno de los clubes más emblemáticos del fútbol hondureño, con más de 90 años de historia y 12 títulos de liga.

El Real Club Deportivo España, conocido como Real España, es uno de los clubes más emblemáticos del fútbol hondureño.

Fundado el 14 de julio de 1929 en San Pedro Sula, su historia está marcada por logros deportivos, rivalidades intensas y una profunda conexión con su afición.

Los orígenes del club

La creación del club se gestó en las aulas de la escuela Ramón Rosa. Aquí un grupo de entusiastas del fútbol, entre ellos Braulio Fajardo Gómez y Pastor Reyes, decidieron formar un equipo. Tras considerar nombres como Toro Fútbol Club y Club Deportivo Aurora, optaron por Club Deportivo España. Este es un nombre que reflejaba su aspiración y respeto por el deporte.

En 1965, Real España se integró a la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras, debutando con una victoria ante el Troya de Tegucigalpa. Desde entonces, ha sido un contendiente constante en el fútbol hondureño, destacándose por su competitividad y espíritu de lucha.

Un equipo multicampeón

A lo largo de su historia, el club ha conquistado 12 títulos de liga, siendo el primero en la temporada 1974-75.

Este logro marcó el inicio de una era dorada, con victorias consecutivas en 1975-76 y 1976-77, consolidando a Real España como el primer tricampeón de la liga hondureña. Su última corona se obtuvo en 2017, al vencer al Motagua en una final que quedó en la memoria de los aficionados.

Además de sus éxitos nacionales, Real España ha dejado huella en competiciones internacionales. En 1982, el club se coronó campeón del Torneo de la Fraternidad Centroamericana. Este título destacó su proyección internacional y su capacidad para competir a nivel regional.

La rivalidad con el Club Deportivo Marathón, conocida como el Clásico Sampedrano, es una de las más intensas del país. Este enfrentamiento no solo representa una competencia deportiva, sino también una manifestación de la identidad y pasión de San Pedro Sula.

Como se ha discutido, el Real España es una institución que ha contribuido al desarrollo y la popularización del deporte en Honduras, y que ha contado con:

mucha historia;

una leal afición;

y enormes éxitos.

Con estos 3 elementos, el club continúa siendo un pilar fundamental del fútbol hondureño.

