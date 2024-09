Kendry Páez: Entre la crítica en Ecuador y el reconocimiento mundial

CIES Top 10 Teenagers in the World of Football:



1️⃣ Lamine Yamal (17, RW) 🇪🇸

2️⃣ Pau Cubarsí (17, CB) 🇪🇸

3️⃣ Endrick (18, CF) 🇧🇷

4️⃣ Warren Zaïre-Emery (18, CM) 🇫🇷

5️⃣ Kobbie Mainoo (19, CM) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

6️⃣ Archie Gray (18, CM) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

7️⃣ Guillaume Restes (19, GK) 🇫🇷

8️⃣ Kendry Páez (17, AM) 🇪🇨

9️⃣… pic.twitter.com/B85o6kFdTv