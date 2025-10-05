Expreso
AC Milan
Una victoria treparía al AC Milan al liderato de la Serie A de Italia.cortesía @acmilan

Juventus vs. AC Milan: canales y cómo ver EN VIVO el partido de la Serie A de Italia

La Vecchia Signora quiere escalar posiciones mientras el rossoneri apunta al primer puesto de la tabla

Juventus y AC Milan protagonizan uno de los partidos más esperados de la jornada en la Serie A 2025. El encuentro se disputará este domingo 5 de octubre en el Allianz Stadium de Turín, a las 13:45 (hora de Ecuador, y podría generar movimientos importantes en la parte alta de la tabla de posiciones del campeonato italiano.

AC Milan busca el liderato en Turín

Una victoria del conjunto rossonero permitiría al AC Milan escalar al primer lugar del torneo. Actualmente, el equipo dirigido por Massimiliano Allegri ocupa la tercera casilla con 12 puntos, a solo tres del líder Roma, que acumula 15 unidades. El cuadro milanista llega con buen rendimiento ofensivo y la ilusión de recuperar el protagonismo en Italia.

Allegri sin Pervis Estupiñán por suspensión

ac milan pervis estupiñán
El lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán cumplirá el primer de sus dos partidos de suspensión con el AC Milan.cortesia

El técnico rossoneri, Massimiliano Allegri, tiene disponible a la mayoría de su plantilla, aunque no podrá contar con el lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán, expulsado en la fecha anterior ante Napoli. El tricolor cumplirá el primero de sus dos partidos de suspensión, una baja sensible en el sector izquierdo del equipo milanista.

Selección Ecuador

Ecuador convoca a 28 jugadores para los amistosos ante Estados Unidos y México

Leer más

Juventus quiere escalar posiciones

La Vecchia Signora suma 11 puntos en las primeras cinco jornadas de la Serie A. Bajo el mando del croata Igor Tudor, los de Turín buscarán hacerse fuertes en casa para mantenerse cerca del liderato y demostrar que siguen siendo candidatos al título en esta temporada.

Dónde ver Juventus vs. AC Milan EN VIVO

En Ecuador, el partido Juventus vs. AC Milan podrá verse en vivo por la señal de ESPN 1, y también estará disponible por streaming a través de Disney Plus. El choque entre dos históricos del fútbol italiano promete emociones, goles y una batalla directa por los primeros puestos de la Serie A 2025.

