Juegos Panamericanos: Celinda Corozo da el aviso para París 2024

Haberse ubicado entre las 3 mejores del continente, el día de su cumpleaños, en sus primeros Juegos Panamericanos, tiene un significado más que especial para la judoca ecuatoriana Celinda Corozo.

Y es que el tercer lugar en la división -70 kg de Santiago 2023 fueron como un oro para la deportista, ya que el trasfondo de ese bronce tiene un contexto aún más importante, ya que viene completando un ciclo olímpico (el primero) muy bueno: plata en los Juegos Bolivarianos de Valledupar y oro en los Juegos Suramericanos de Asunción, dicen mucho de lo que se espera de esta guayaquileña, de 24 años, en París 2024.

“Estoy feliz, este bronce es el mejor regalo que pude recibir en mis primeros Juegos Panamericanos: debut con medalla. El combate por el podio fue difícil, pero se logró gracias al trabajo en equipo y mis compañeros. Todo es dedicado a mi hijo que se quedó en casa, mi papá y mi mamá, que si bien ya no están conmigo (fallecidos), son los que me dan la fuerza para seguir”, precisó emocionada Celinda.

Corozo, dedicada al judo desde los 12 años por iniciativa de su hermana, tuvo tres combates en Santiago 2023. En primera ronda venció a la brasileña Alexia Willrich, en semifinales de la categoría fue derrotada por la cubana Idelannis Gómez Feria, por lo que pasó un repechaje por la medalla de bronce, donde se recuperó y pudo doblegar a Luana Oliveira, de Brasil.

“Estoy satisfecha con el trabajo. Pese a que se pudo hacer más, me indica que voy por el camino correcto, solo debo tomar correcciones”.

Cuenta Corozo que hoy más recuerda y dedica sus logros a sus padres y a su hijo de 3 años. En 2018, un edema cerebral ocasionó la muerte de su progenitor, tan solo dos meses después de que ingresó al Plan de Alto Rendimiento. “Entré en enero y él falleció en marzo. Me dolió mucho su partida, pero quedé tranquila porque se fue con la alegría de verme seleccionada, ese era nuestro objetivo y lo conseguimos”, dijo en su momento a EXPRESO.

A raíz de su pérdida, Celinda, de mucha fe y apegada a Dios, utiliza por debajo del judogi (vestimenta usada para la práctica del judo) una camiseta con la frase: “Yo tengo un ángel en el cielo, Dios cuídame”, en la que está el rostro de su padre en la espalda. “Si no compito con esa camiseta, siento que no me irá bien en el evento, no me siento yo”, y funcionó. Ese año, acompañada de su prenda, representó a Ecuador en el Mundial Juvenil de Judo Bahamas 2018. Llegó hasta semifinales y cayó ante la serbia Anja Obradovic; sin embargo, su desempeño en la cita ecuménica la condujo hasta el quinto puesto del ranking mundial.

La jornada de este lunes 30 de octubre del judo de los Juegos Panamericanos tuvo la eliminación de su compañero Freddy Figueroa, quien se quedó sin opción de medalla de bronce, tras perder ante el dominicano José Nova en el combate por el tercer puesto de la división +100 kg masculino. Mientras que la peruana Camila Figueroa derrotó por ippon a la ecuatoriana Vannesa Chalá y le hizo perder la medalla de bronce en los -78 kg.

