Juegos Olímpicos: Elizabeth Bravo termina en el puesto 34 de la triatlón

La triatleta ecuatoriana Elizabeth Bravo terminó la madrugada de este jueves 31 de julio en el puesto 34 de la prueba femenina individual de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Contabilizando un tiempo total de 2 horas, 1 minuto y 49 segundos, sumadas las tres transiciones de natación, ciclismo y carrera a pie la cuencana cierra su cuarta participación olímpica en toda su trayectoria deportiva.

Tras haber participado en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, la cita en París 2024 fue su cuarta experiencia olímpica consecutiva.

En estas ediciones Bravo sufrió varios imprevistos que no le permitieron rendir como ella esperaba. Ahora, con 37 años, la triatleta buscará tener los mejores resultados de su carrera en una competencia que podría representar sus últimos Juegos Olímpicos.

En las últimas Copas Mundo en las que participado Bravo se mantuvo en el Top 10.

“Tenemos una pequeña debilidad en la natación, que no siempre salimos en el primer grupo, y si no salimos en el primer grupo es muy difícil pelear los primeros puestos… Esperemos que nos vaya bien en las tres disciplinas y lograr una de las mejores ubicaciones; y claro que es importante estar en el top 5 en la ultimas Copas del Mundo”, declaró. Antes de partir en París la tricolor no descartó que busque unos quintos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.

