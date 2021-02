No se juega el Universidad Católica - Olmedo

Jaime Ayoví dijo en GoltV que analizará su futuro después de que no fue habilitado por LigaPro para el inicio de la temporada

Problemas desde el primer día. Olmedo no pudo presentarse para el compromiso contra Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa, la tarde de este viernes 19 de febrero de 2021.

¿La razón? Tras la aplicación del Fair Play financiero recibió únicamente los carnets de once jugadores. Para colmo, tres de ellos se quedaron en Riobamba porque no estaban en los planes del entrenador para este partido. Ante ello, el estratega Pablo Trobbiani consideró que saltar a la cancha no era lo recomendable.

El técnico se mostró muy dolido. "No tenemos carnets. Es una situación complicada. No podemos jugar este partido. Hay que pedir disculpas. Queríamos jugar pero estamos muy perjudicados", dijo en GolTV

Él explicó que se enteró muy tarde de la noticia. "Supe a las 12:00 que solo tenemos 11 habilitados, de los cuales tres se quedaron en Riobamba. Con 8 disponibles era imposible jugar. De todas maneras lo comenté a los jugadores y decidimos presentarnos en el estadio", agregó.

Para él, es una falta de respeto todo lo que ha sucedido. "Estamos aquí, en la cancha, para señalar que sí queremos jugar. Después de esto conversaré con la directiva para ver qué pasará. Estoy muy preocupado. Por cosas que no nos competen a nosotros no podemos empezar. Los jugadores lo dan todo y por eso estamos preocupados y apenados por no poder jugar".

El delantero Jaime Ayoví también mostró su malestar. Inclusive, él dijo que analizará su futuro, dejando en el aire la posibilidad de abandonar el plantel. Además, indicó que otros compañeros tienen la misma idea.

Por su parte, los jugadores de Universidad Católica saltaron a la cancha, cumpliendo el protocolo y esperando el tiempo reglamentario para recibir la victoria por 3-0.