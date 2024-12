Juan Martín del Potro: "Prometo que termino mi carrera y me voy feliz"

Aunque ya no jugaba desde 2022, Delpo dijo adiós definitivamente la noche del domingo en un partido ante Nole.

A los 36 años Juan Martín Del Potro tuvo su gran fiesta de despedida del tenis con un invitado de honor, Novak Djokovic, con el que protagonizó un emotivo encuentro de exhibición que siguieron unas 15.000 personas en el Estadio Parque Roca, de Buenos Aires.

Con una victoria por 6-4 y 7-5, el ganador de 22 títulos de ATP durante su carrera, festejó la noche del domingo 1 de diciembre con su público, que le dio su última gran ovación lleno de emociones.

Ganador del US Open 2009, doble medallista olímpico (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016) y abanderado de la única Copa Davis de Argentina en 2016, Juan Martín Del Potro se retiró luego de varias operaciones en las rodillas, principalmente en la izquierda.

‘Delpo’, quien jugó su último partido oficial el 5 de febrero de 2022 en Buenos Aires, y que llegó a ser número 3 del ránking mundial el 13 de agosto de 2018, colgó la noche del domingo pasado por última vez su vincha en la red del Parque Roca.

“Estamos despidiendo a un gran profesional, pero a una mejor persona. Un excepcional rival, pero alguien que trascendió a los ‘courts’ y generó un gran amor en cada uno de sus rivales”, dijo Djokovic.

“Esta noche es triste para el mundo del tenis, pero siento mucha felicidad porque estamos aquí para celebrar la carrera de Juan Martín. Gracias Argentina además por esta recepción maravillosa”, agregó el serbio tras el encuentro.

Luego se proyectó un video en las cuatro pantallas del estadio con mensajes de Roger Federer, Emmanuel Ginóbili, Martín Palermo, Lionel Scaloni, Carlos Alcaraz, Gael Monfils y Rafael Nadal.

Un Delpo agradecido

Djokovic (i) y Gabriela Sabatini realzaron la despedida de Juan Martín ante 15.000 espectadores. EFE

“Quiero hacer un párrafo aparte para Novak. En marzo en Estados Unidos le pregunté si había una posibilidad de que venga a la Argentina en un año donde tenía un gran desafío que era ganar los Juegos Olímpicos con un agenda muy apretada”, dijo Del Potro a los asistentes al comentar cómo hizo la invitación a ‘Nole’.

“Enseguida me dijo que sí porque quería volver al país después de 11 años para estar conmigo y con los argentinos. Tiene todos los títulos del deporte, pero con estas actitudes tiene el trofeo más difícil que es el amor de la gente”, comenzó Del Potro con lágrimas en los ojos.

“De corazón, agradezco a todos los que vinieron y me han acompañado durante toda mi carrera. Todo el cariño de la gente me llenó el alma todos estos años”, añadió ‘la torre de Tandil’, quien remató con una sola premisa: “...Les prometo que termino mi carrera y me voy feliz”, sentenció ‘Delpo’.

