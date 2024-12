Indignación en Técnico Universitario: "Es muy raro. Se tendrá que investigar"

Alberto Jara, vicepresidente de Técnico Universitario expresó un evidente descontento tras la derrota 2-1 ante El Nacional y aseguró que "fue una vergüenza" lo presentado en el último partido del año, resultado que los dejó fuera de la clasificación a la Copa Sudamericana 2025. Él hizo alusión a "factores extra futbolísticos".

“Estamos tristes por este resultado. Fue una vergüenza lo que vivimos. Antes del partido con Imbabura veníamos practicando buen fútbol, goleamos en Ibarra, le ganamos a Universidad Católica, fuimos a Machala y bailamos a Orense, empatamos ante Barcelona haciendo un buen partido y pudiéndolo ganar. Nos jugábamos una final y fue un desastre”, manifestó Jara a Radio Caracol el pasado domingo 1 de noviembre.

El dirigente continuó diciendo: “No quisieron jugar, para mí no quisieron jugar. No sé por qué factores no quisieron hacerlo. Está todo raro. El equipo venía jugando de una buena manera estos últimos 5 partidos y que vengan hoy, que te juegas el pase a Copa Sudamericana das este espectáculo. No saben ni disimular... Esto es fútbol, hay factores extra futbolísticos que se manejan y se tendrá que investigar”.

Jara ratificó que "es medio raro y deja muchas dudas" la presentación del Rodillo Rojo, e insistió en que no está de acuerdo con lo que hicieron porque se les han cumplido económicamente a la plantilla.

"Ni un barrial se juega así... Hay que analizar todas estas cosas, porque no se pueden burlar de la hinchada, que vienen en gran número. No se pueden burlar de nosotros, que tratamos de tenerlos al día, hemos cumplido, les hemos dado un premio por hoy y parece que no fue suficiente. Botaron todo a la basura”, agregó.

Técnico Universitario se quedó fuera de la Copa Sudamericana

La indignación del directivo de Técnico Universitario fue expresada al quedar fuera de la zona que otorgaba el boleto al torneo internacional. El año lo culminó en la posición 9 con 38 unidades en la tabla acumulada, a 2 de Orense, el último clasificado.

