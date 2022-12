Hace tres años así quedó el monoplaza donde iba Juan Manuel en el Gran Premio de Bélgica de F2. Stavelot (Belgium), 31/08/2019.- The car wreck of Juan Manuel Correa of Sauber is removed during the Formula 2 race at the Spa-Francorchamps race track in Stavelot, Belgium, 31 August 2019. the Formula 2 race was stopped after a serious accident involving several drivers. (Bélgica) EFE/EPA/REMKO DE WAAL BELGIUM FORMULA TWO