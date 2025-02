Jorge Célico y su reto en Emelec: ¿Logrará cambiar la racha negativa del Bombillo?

Emelec está volviendo a demostrar una idea de juego bajo la conducción del director técnico Jorge Célico. Sin embargo, para varios hinchas del Bombillo no es suficiente y les preocupa que el equipo todavía no pueda ganar ni un amistoso.

(Te invito a leer: Explosión Azul 2015: Hora, fecha, detalles y dónde ver el evento de Emelec)

“Emelec no puede seguir así... La temporada pasada ya fue protagonista en varios juegos y no los ganó, así que con solo proponer no se dará la vuelta a la mala actuación que viene arrastrando... ¡Se necesitan cambios inmediatos!”, pidió el hincha Pablo Morán.

Neymar: ¿Cuánto cuesta el helicóptero que hizo personalizar al estilo de Batman? Leer más

La crisis de Emelec: 12 partidos sin victorias en 2024 y 2025

Los azules acumulan una racha negativa de 12 compromisos sin ganar. Su última victoria fue ante Técnico Universitario, en partido que se jugó el 22 de septiembre de 2024 por la jornada 7 de la segunda etapa de la LigaPro, torneo en el que ‘bailaron’ con el descenso.

Y aunque Célico solamente ha dirigido los dos últimos amistosos de Emelec en esta pretemporada 2025 (empató 2-2 con Manta y perdió 1-0 con Barcelona), los fanáticos azules indican que deberá buscar una solución inmediata.

“El mal momento de Emelec no es culpa de Célico, pero el ‘profe’ sabía que el equipo viene de un año complicado y necesita de una estrategia que le permita empezar a ganar. El equipo ya está empezando a jugar mejor, pero con eso no se suman puntos”, opinó Guillermo Guerra.

Emelec no ganará fichajes hasta junio: La sanción de la FIFA pesa en el equipo

Emelec no puede fichar hasta el siguiente mercado, que inicia el 3 de junio, porque la FIFA lo inhabilitó tras inscribir dos juveniles en septiembre de 2023, cuando estaba sancionado por mantener una deuda económica con Carlos Villalba, quien jugó en el Foco en 2023.

Por lo tanto, Jorge Célico debe disputar las primeras 16 de las 30 fechas de la fase inicial de la LigaPro con el equipo que tiene actualmente disponible, el mismo con el que jugó la temporada 2024.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!