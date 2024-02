Jonny Uchuari: “Regreso a mi tierra, voy a ser padre... qué mejor incentivo”

Una década después, Jonny Uchuari regresa a la cancha que lo vio nacer en el fútbol y a las mismas calles de la ciudad donde transitó detrás de un balón. Y es que está de regreso en Loja, y el Libertad es su equipo.

El volante creativo es la apuesta que hace el elenco del DT Geovanny Cumbicus para el 2024. El Pipiolo, como lo conocen, conversó con EXPRESO sobre la vuelta a su tierra.

¿Qué se siente regresar una década después a casa?

Son muchos sentimientos. Regreso a mi ciudad, con mi gente. Fue una experiencia bonita representar a mi ciudad fuera, pero se extraña todo. Estoy agradecido por el apoyo de todos los lojanos, me lo han hecho sentir siempre.

Salió muy joven, ¿cuáles son las diferencias del Uchuari de Liga de Loja del 2014 y del de ahora, en el 2024?

Muchas. Salí de 20 añitos; hoy creo que la madurez futbolística y como persona es lo más significativo. Ya son 15 años como futbolista.

¿Qué enseñanza le dejó vivir fuera de Loja e inclusive salir a México?

Aprendes a valorar a todas las personas que están a tu alrededor, en especial cuando vas al extranjero; ahí te das cuenta que lo más importante es la familia.

Jonny Uchuari está de regreso a su ciudad, Loja. Cortesía

¿Qué extrañaba más?

Siempre la familia. Salí en el 2014 en busca de muchos sueños, gracias a Dios muchos de ellos se cumplieron.

Actualmente tiene una escuela de fútbol en Loja

Sí, junto a mis hermanos y la familia formamos el centro de enseñanza; es una manera de retribuir lo que Loja hizo por mí. Lo hacemos con mucho cariño, la idea es poder brindar la oportunidad a muchos chicos.

¿Qué pensó cuando lo llamaron de Libertad?

Me dio mucha alegría. Hay una buena relación con la directiva. El presidente, el capitán Granda, siempre quiso que venga al equipo y se dio en el 2024. Creo que es una buena apuesta.

Jugará con hinchada personalizada...

Claro, están quienes me vieron crecer (sonríe). La familia, mi esposa, la venida de mi primer hijo y la gente que me quiere. Estoy jugando de local en todo sentido, en la ciudad que me abrió las puertas para tener una carrera muy sana.

Jonny Uchuari estuvo cerca de dos temporadas en el Atlético Morelia de México. CORTESÍA

¿Qué tiene el Uchuari 2024 que no tenía el del 2014?

Mucho recorrido y experiencia.

¿Qué le pide el entrenador?

Pide que sea un jugador desequilibrante, como dicen: picante, que busque el arco contrario, que esté siempre buscando los goles a pesar de que soy volante.

¿Al llegar a casa, qué es lo que hace ahora y no podía cuando estaba fuera ?

Es un cambio en todo, acá es más familiar. Podré ir a la universidad a ver a mi esposa, comer en casa, cosas que hace muchos años no hacía. Hoy también disfruto el embarazo de mi esposa.

Libertad comenzará a jugar con cuatro puntos menos, ¿qué piensa al respecto?

Es un tema muy difícil y lamentable, aún así sabemos que tenemos un equipo competitivo. Es verdad que no tenemos jugadores de renombre, pero sí con hambre de salir adelante. La idea no es jugar para salvar la categoría, lo que vamos a pelear es poder estar en un torneo internacional para el próximo año. Regreso a mi tierra, con mi gente, voy a ser padre. Qué mejor incentivo que ese.

