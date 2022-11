Países Bajos cerrará su participación en fase de grupos el martes 29 de noviembre ante Qatar (10:00 - hora Ecuador) en el estadio Al Bayt de Doha, en un encuentro donde los neerlandeses tratarán de sumar de a tres para quedarse con el liderato del grupo A.

Frenkie de Jong, figura de los ‘Oranje’, habló en conferencia de prensa previo al cotejo ante la anfitriona y afirmó que deben mejorar el nivel mostrado en su último partido.

“No fuimos lo suficientemente buenos con el balón. No vimos los espacios y no encontramos a los jugadores libres de marca”, confesó el futbolista que jugó los 90 minutos en el empate 1-1 contra Ecuador.

😍🇪🇨 ¡Ecuador sueña con los Octavos de Final de la #FIFAWorldCup ! Así está la tabla de posiciones del Grupo A.



🔜 El próximo martes definirá su lugar ante #Senegal. #CreeEnTuContinente pic.twitter.com/XBJt55adnT — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 25, 2022

“Creo que tenemos un gran equipo, una gran selección y lo hemos demostrado más de una vez... vamos a centrarnos para ganar el partido y ser primeros de grupo”, apuntó.

POSIBLES ALINEACIONES

Países Bajos: Andries Noppert; Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind; Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners; Steven Bergwijn y Cody Gakpo.

Qatar: Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Ismail Mohamad, Khoukhi Boualem, Abdelkarim Hassan; Homam Ahmed, Hassan Alhaydos, Karim Boudiaf, Assim Madibo; Almoez Ali y Akram Afif.