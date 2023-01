Jonathan Betancourt y Danny Cabezas al Garcilaso y Enner Valencia lesionado

Si hay un equipo internacional que estos días ha hecho noticia por la incorporación de jugadores ecuatorianos en sus filas ese ha sido el Garcilaso peruano.

A menos de dos días de anunciar al tricolor Joao Robin Rojas para la Liga 1, la plantilla peruana confirmó también la entrada de Jonathan Betancourt (foto) y Danny Cabezas para la temporada 2023 con lo que forman un tridente ecuatoriano importante. Habrá que ver su desarrollo en cancha.

Enner Valencia sumó su segundo partido de baja por lesión. Archivo

Mientras que por Perú los ecuatorianos entran, del otro lado del mundo: en Turquía, Enner Valencia no es llamado ni a la convocatoria. Sucedió este martes 3 de enero cuando el capitán de la selección ecuatoriana de fútbol no fue tomado en cuenta por segundo partido consecutivo en la última fecha de la Súperliga de ese país, donde su equipo, el Fenerbahce, enfrentó a Antalyaspor. La lesión en la rodilla del tricolor, sufrida en el Mundial, continúa siendo un problema que no logra superar.