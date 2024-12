Jhon Jairo Espinoza: “Antes que juguetes, había que ayudar en casa”

Jhon Jairo Espinoza, defensa del Kasimpasa Spor de la Liga Premier de Turquía, vivirá hoy su segunda Navidad lejos de sus familiares y de su “querido Guayaquil”. La primera ocasión fue en Suiza, en 2022.

El lateral derecho, quien integró la selección ecuatoriana sub-20 de fútbol en el Mundial 2022, donde se ubicaron en tercer lugar, reveló a EXPRESO que hoy en día tiene una mirada diferente de la Navidad. Asegura que no cree en Papá Noel, pues cuando trabajaba de pequeño, en el suburbio de Guayaquil, veía que las personas se disfrazaban y se convertían en Santa Claus para también salir a trabajar durante todo el mes de diciembre, al igual que él.

En una festividad desde tan lejos, Espinoza conocerá recién hoy cómo se celebra la Navidad en Turquía. Explica que con su esposa, la argentina Rocío Abril Marcotulli, irá a cenar a un restaurante de Kasimpasa, donde reside desde junio de 2024.

Y es que en el país turco el fútbol no se detiene por la Navidad. El lunes 23 de diciembre de 2024 le tocaba jugar en el enfrentamiento de su equipo ante el Basaksehir, en la jornada 17 de la Super Liga de Turquía.

¿Cómo se siente pasando la Navidad lejos de su familia y amigos?

La verdad es un poco difícil. Esta será la segunda vez que pase lejos de mis seres queridos, pero sé que ellos entienden que es por un motivo futbolístico. En esta profesión no paramos casi nunca, sobre todo acá en Europa. En Ecuador estas fiestas se viven en familia, son de mucha unión; es la ocasión perfecta para reunirse y dar gracias a Dios por todo lo bueno que nos ha dado en este 2024.

¿Qué tradiciones navideñas ecuatorianas extrañará?

Definitivamente poder ver a mis sobrinos y familiares, el verlos felices por comprar su ropa nueva y estrenarla en Navidad (risas). Es parte de nuestra cultura estar reunidos en la cena navideña y es algo muy lindo. Por el cambio de horario (en Turquía son 8 horas más), cuando acá ya sea Navidad en Guayaquil recién será de tarde, y estarán alistándose y preparando la rica comida de la cena. Sin embargo habrá mucho tiempo para las llamadas y las conversaciones antes de que ellos celebren estas fiestas.

¿Cómo celebran la Navidad en Turquía?

Será mi primera vez en este país y la verdad no sé, pero sí me causa mucha curiosidad saber cómo celebrarán, ya que varios compañeros me dijeron que no suelen celebrar esta fecha. Sin embargo si me ha sorprendido ver muchas cosas navideñas en muchas partes de Kasimpasa. Así que veré cómo será la Navidad en Turquía.

¿Se ‘pegará’ la típica cena de Ecuador, con pavo, arroz navideño y relleno?

No, creo que con mi esposa iremos a cenar a un restaurante y comeremos en ese lugar. Queremos saber cómo celebran las otras personas de aquí (turcos). En resumidas cuentas celebraremos la Navidad a nuestra manera. Lo primero será agradecer a Dios por darnos salud y trabajo, y cenar.

¿Cómo piensa mantener el espíritu navideño con sus seres queridos en Ecuador?

Pese a la distancia siempre estoy en contacto con ellos; nos emociona mucho estas fechas; eso ayuda a mantener un vínculo cercano. Seguramente los llamaré para saludarlos y hablaremos por muchas horas.

¿Fue de los pequeños que recibía juguetes?

No. Desde pequeño me tocó trabajar en las calles, así que aprendí que antes de los juguetes estaba el compromiso de ayudar en casa con los gastos de la comida diaria. No tuve muchos regalos que deseé, pero trabajar para ayudar a mi familia me sirvió para ahora valorar mucho la vida.

Jhon Jairo Espinoza es titular en Kasimpasa. Archivo

¿Qué mensaje le gustaría enviar a los hinchas del fútbol?

Que disfruten con sus seres queridos lo que más puedan; que se reúnan y disfruten de lo lindo que es la familia. Sé que la situación actual está muy difícil en Ecuador por toda la delincuencia, así que ojalá puedan disfrutar sin ningún problema.

Desde Turquía, ¿qué le pide a Papá Noel para el 2025?

La verdad no creo en Papá Noel. Cuando trabajé de pequeño en las calles, la gente se encargaba de decirte que Papá Noel no existía. Además, yo veía cómo la gente se disfrazaba del personaje y me daba cuenta de que cualquiera podía ser Papá Noel, solo necesitabas un disfraz. Nunca creí y tampoco se hizo presente (suelta una carcajada). Pero sí le pido a Dios que pueda guardar a mi familia de la mala situación en el país, y que las cosas en Ecuador puedan cambiar para bien. Haré una oración por todos mis hermanos ecuatorianos, creo que sería lo mejor.

¿Ya está adaptado al balompié de Turquía?

Estamos dándole duro y con fe, enfocados en dar lo mejor en todos los entrenamientos que realizamos con el equipo. Esperamos poder sacar la cara por el club y darle una alegría a todos los hinchas que nos acompañan en cada enfrentamiento.

