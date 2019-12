Jefferson Orejuela está cada vez más lejos de Liga de Quito

El fútbol de Rusia o seguir en el Fluminense. Estas son, por ahora, las opciones más cercanas para el volante central Jefferson Orejuela. El directivo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Esteban Paz, reconoció que el tema económico está cada vez más complicado para retener al futbolista esmeraldeño de 26 años.

Fluminense ya no quiere prestar al jugador. Pide al cuadro capitalino que ejecute la opción de compra. Pero, el albo admitió que es una cifra casi imposible de alcanzar. Por ello, analizan otras opciones.

De paso, Paz desmintió que los hermanos Julio estén transferidos al fútbol mexicano. Indicó que se está analizando lo mejor para cada uno, pero que por ahora no hay nada firmado. En las últimas horas, confesó a Área Deportiva, sí ha tenido contacto con gente de Pumas y de la MLS, pero que no hay nada concreto. Explicó, sin embargo, que no aceptarán enviar al jugador en préstamo.

Antonio Valencia recibió ofertas del fútbol del exterior, pero según la dirigencia alba, el seis de enero estará en el arranque de la pretemporada alba.

Por su parte, el entrenador Pablo Repetto aclaró que en ningún momento Luis Chicaiza le ha pedido salir del equipo. Entiende que pida más minutos, pero considera que ha jugado en la posición que él lo ha necesitado y le ha respondido. No cree que existe mayor problema con eso.