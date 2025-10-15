La historia de cualquier gran club comienza con sus personalidades. Para el Paris Saint-Germain, socio oficial de 1xBet, esa figura fue Jean Djorkaeff, el primer capitán que llevó a los parisinos a la élite del fútbol francés.

Djorkaeff, hijo de inmigrantes que se mudaron a Francia tras el colapso del Imperio ruso, nació en 1939 en la comuna de Charvieu-Chavagneux y comenzó su carrera profesional en Lyon. Pasó ocho años en el Olympique, ganó la Coupe de France y se consolidó como un defensor confiable y un verdadero líder de equipo. Mientras jugaba para Lyon, Jean fue convocado a la selección de Francia y participó en la Copa del Mundo de 1966. Después de eso, Djorkaeff pasó cuatro temporadas en el Olympique de Marsella, donde reforzó su reputación y ganó otra Coupe de France.

De Marsella a París

Jean, quien creció en una familia obligada a adaptarse a las circunstancias de una nueva vida, siempre estuvo abierto al cambio y jugó en varias posiciones defensivas, tanto por las bandas como en el centro. Djorkaeff era respetado tanto por sus compañeros como por los periodistas. No fue una sorpresa que en 1970 fuera nominado al Balón de Oro.

Ese mismo año se fundó el Paris Saint-Germain. El proyecto era ambicioso (por ejemplo, el vicepresidente del club era el famoso actor Jean-Paul Belmondo), pero también vulnerable: el equipo recién creado necesitaba a alguien que hiciera que los parisinos fueran tomados en serio. La invitación a Djorkaeff fue un gesto simbólico: no solo reforzó la plantilla, sino que también recibió inmediatamente el brazalete de capitán.

El capitán que forjó el espíritu del PSG

Su papel iba mucho más allá de lo que hacía dentro del campo. Djorkaeff se convirtió en quien marcó los estándares de comportamiento y de actitud hacia el juego. Los jóvenes futbolistas lo tomaban como ejemplo, los jugadores con experiencia lo respetaban y la directiva sabía que era la única persona capaz de mantener unido al equipo.

En su temporada debut 1970-71, el equipo parisino compitió en el Grupo Centro de la División 2. Tras asegurarse un lugar entre los líderes a mitad de temporada, el PSG no soltó el primer puesto, obteniendo un lugar en los play-offs por el campeonato y abriéndose camino hacia la máxima categoría. Paris Saint-Germain fue el equipo que más goles marcó, pero su defensa también fue excepcional, recibiendo solo 23 goles en 30 partidos. Para un club recién formado, fue un resultado impresionante, en el que no solo influyeron las habilidades de juego de Djorkaeff, sino también su enorme liderazgo. Jean siguió siendo el capitán del Paris Saint-Germain incluso después del ascenso del equipo a la División 1. Djorkaeff también se convirtió en el primer jugador del PSG en formar parte del World XI. Esto ocurrió en el partido de despedida de Lev Yashin, el único portero en la historia del fútbol que ha ganado el Balón de Oro.

Un legado que continuó en su familia

La influencia del primer líder del PSG no se limitó a su propia carrera. El hijo de Jean, Youri Djorkaeff, formó parte de la legendaria selección de Francia que ganó la Copa del Mundo de 1998 y la Eurocopa 2000. También fue líder del PSG en la temporada 1995-96, cuando el club parisino ganó su primer trofeo europeo: la Recopa de Europa.

Del pasado a la era moderna

Hoy en día, el PSG se asocia principalmente con superestrellas globales – desde Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović hasta Kylian Mbappé y Leo Messi. El equipo actual también está generando nuevos ídolos para los fans, como el defensor ecuatoriano Willian Pacho. Para jugar en la defensa del Paris Saint-Germain, hay que estar a la altura de los altos estándares que Jean Djorkaeff estableció hace más de 50 años.

Hoy, el Paris Saint-Germain es uno de los equipos más fuertes del mundo, pero el primer capítulo de su gloriosa historia fue escrito por el equipo de principios de los años 70.

Los logros del Paris Saint-Germain han convertido a París en una de las capitales del fútbol europeo.

