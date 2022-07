Jaime Ayoví, conocido también como La Yoya, es el segundo jugador con mayor experiencia en Independiente del Valle. El delantero ha sido un trotamundos del fútbol, llegó este año y es un aporte vital a la hora de sumar puntos.

Para ejemplo, en la segunda fecha ante Emelec en el Capwell, fue a él a quien le hicieron los dos penales. Y es precisamente eso lo que sirvió para que varios hinchas azules, que no saben que el jugador es fiel seguidor del Bombillo, se descarguen en insultos contra él.

Ayoví es la experiencia, velocidad y aporte de asistencias de gol. Es de poco hablar, pero con EXPRESO abrió su corazón, habló sobre su forma de vida y de cómo ha llevado su carrera futbolística, porque juega como un ‘peladito’.

- Se lo ve a Jaime Ayoví jugando como si tuviera 16 años...

- (Risas) Uno entrena de lo más normal y en cada partido hace lo mejor, las cosas pueden salir bien o mal, pero la idea es dejarlo todo en la cancha.

- Son ganas de jugar, cuidados, sacrificio o ¿qué es?

- Siempre muchos cuidados. Desde que empecé mi carrera aplico eso, descanso mucho y los resultados se dan. Pero también depende del equipo en que esté, del entrenador y los compañeros.

Un ejemplo, en el 2021 estuve en Olmedo y me fue bien, marqué algunos goles y eso me valió que me vaya a Estudiantes, y ahora esté aquí en Independiente.

Hay una plantilla amplia, somos un

gran grupo, con un excelente cuerpo técnico y una dirigencia que

nos apoya.



- Habla del descanso, ¿la noche de Ayoví a qué hora comienza?

- A las 22:30 estoy listo para dormir y el cerebro descansa.

A esto le sumas la alimentación, en Independiente te dan desayuno y almuerzo, y si no estás bien en la alimentación hasta te puede caer una multa.

En casa mi esposa también hace comida sana.

- ¿Cuidarse, buena alimentación y descansar es el secreto?

- Lo principal es descansar y eso lo logramos con dormir bien.

- Está jugando retrasado...

- Martín (DT) da mucha libertad a los delanteros y no tengo que estar parado. Me gusta estar moviéndome en toda la zona del ataque. Me agrada estar bien perfilado y desmarcado.

- En LigaPro pasó de Olmedo a Independiente del Valle.

- Desde el año pasado me quería Independiente, pero apareció lo de Estudiantes y me costó mucho adaptarme. Ahora hemos mejorado bastante y nos va bien.

- En el Capwell le dieron un festival de insultos por los penales, pero es más emelecista que algunos.

- En el primer penal era candidato para patearlo, pero tuve que salir del campo de juego y me tocó pasar por donde justo estaban tres chicos y me dijeron de todo, mientras que otros hinchas me saludaban y les manifesté que también era seguidor de Emelec.

Creo que algunos no saben de mi pasado con el club, donde fui goleador.

- Pero con esos insultos era para que reaccione.

- Creo que sí, muchos saben que soy un poco fosforito, pero estábamos en un partido tan importante que no podía desenfocarme por cualquier detalle. Además, los hinchas estaban en su derecho de decir lo que les dé la gana.

De mi parte la madurez sale, no sé si en años pasados hubiera reaccionado así. En el 2021 me pasó lo contrario cuando pisé a un defensa.

- Y la familia ¿a qué equipo prefiere?

- A ellos les gusta Emelec, pero siempre eligen apoyar al equipo que defiendo. La verdad es que tengo barra personalizada (risas).

- Se ve a un Independiente del Valle que quiere ser finalista.

- Nosotros en cada encuentro vamos a darlo todo, a veces las cosas salen bien y en otras ocasiones no. Es un torneo complicado, la primera etapa la perdimos con Mushuc Runa. Ahora hemos comenzado bien y con humildad, sabemos que esto es partido a partido.

- Tres torneos: Copa Ecuador, LigaPro y Sudamericana.

- Estamos enfocados en los tres, hay una plantilla amplia, un buen grupo, un excelente cuerpo técnico y una dirigencia que nos da todo el respaldo. Esperamos seguir sumando como hasta ahora, en LigaPro nos faltan 12 finales para llegar al objetivo de disputar lo que soñamos. En la delantera se refleja que puede jugar cualquiera y seguimos con el mismo ritmo.