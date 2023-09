Jackson Jaramillo caminaba ayer por el Obelisco de Buenos Aires, Argentina, con una chompa de la Tricolor que plenamente lo identificaba como un ecuatoriano más.

Edificio de la FEF fue clausurado por el Municipio Leer más

Al machaleño, de 38 años, no le importaba estar en 'cancha' ajena y lucir desafiante, ante los miles de argentinos que transitaban por las emblemáticas avenidas Corrientes y 9 de Julio.

Y es que la ocasión es perfecta para ponerse la chompa, pues no solo sirve para calmar el frío de Buenos Aires, sino para ir calentando el duelo que se dará el 7 de septiembre entre la Albiceleste y la Tricolor, por el inicio de las eliminatorias al Mundial de 2026.

"Para mí es un orgullo ponerme cualquier prenda de la selección. No me da vergüenza, miedo de lo que me puedan decir en la calle. Soy ecuatoriano a mucha honra", dijo Jaramillo, quien lleva dos años viviendo en la capital argentina.

Lea también: Gustavo Alfaro reaparece y ‘ataca’ a la Ecuafútbol

El aficionado tricolor reveló, además, que esa chompa tiene un significado especial para él, pues esa se la regaló Kendry Páez, cuando el jugador de 16 años estuvo en Argentina con la Mini-Tri (mayo pasado), disputando el Mundial sub-20.

"Cuándo vinieron los chicos a jugar acá, me pegué el viaje hasta Santiago del Estero (a 13 horas de Buenos Aires) para apoyarlos. Allá pude verlo jugar a Kendry y luego fui al hotel donde lo conocí y me regaló su chompa".

Brasil aparta de la selección a Antony tras la investigación por maltrato Leer más

Jaramillo comentó que dicha prenda espera conservarla muy bien, pues sabe que "será una reliquia".

"Es un lujo tener ese regalo de la 'joya' ecuatoriana. Es un jugadorazo y ya muy pronto lo veremos en Europa (en 2025 llegará al Chelsea), donde se cotizará mucho más. Creo que en un futuro podré venderla (risas)".

Sobre el encuentro que se dará el 7 de septiembre, en el estadio Monumental de Buenos Aires, el ecuatoriano cree que la Tri le dañará la fiesta a los argentinos.

"Algo me dice que vamos a ganar. Argentina quiere quedar bien con su gente, en el primer partido oficial después de haber ganado el Mundial (Catar 2022), pero me parece que esa presión los puede llevar a cometer errores".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!