Inter Miami FC: La nueva oportunidad de Leonardo Campana

El atacante ecuatoriano Leonardo Campana vuelve a tener una oportunidad en el fútbol internacional. Con apenas 21 años, el guayaquileño vestirá su quinta camiseta profesionalmente, pero con el pendiente de encontrar regularidad y consolidarse en un equipo, situación que hasta ahora no ha podido ser posible.

En el 2020, Campana dio el gran salto de su carrera pasando de Barcelona al Wolverhampton Wanderers FC de la Premier League inglesa. Su ida a esta liga de élite se justificaba por terminar como máximo goleador y campeón del Sudamericano sub-20 en 2019.

Pero era innegable que el asterisco del fichaje estaba en su poca regularidad en Primera División, ya que estando en Barcelona sumó minutos a cuentagotas.

En Inglaterra no jugó duelos oficiales y se fue cedido al FC Famalicão de Portugal, donde encontró mayor rodaje participando en 10 encuentros y marcando dos anotaciones.

Pero una vez terminada la temporada 2021 en el país luso, a Campana le apareció una nueva oportunidad: jugar en el Grasshoppers de la liga suiza. Acá sus números lograron incrementar, pero tampoco fueron tan contundentes.

En este campeonato, Campana jugó 15 compromisos y anotó tres conquistas para su club, sin embargo, una grave lesión en el camino le iba a impedir que mantenga la regularidad que necesitaba y que hasta lo llevó, en varias convocatorias, a estar dentro de la nómina de Gustavo Alfaro, entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol.

Luego de estos antecedentes, Campana arriba al fútbol norteamericano para una nueva oportunidad, en el equipo del histórico inglés David Beckham, quien preside al Inter Miami CF.

El exfutbolista y periodista Carlos Morán reconoció que le alegra la oportunidad que tendrá Campana, pero que al mismo tiempo no identifica un norte en el equipo de la Florida.

“Me alegro por la oportunidad que tendrá Leonardo. Antes tuvo oportunidades para ir a la MLS, pero él en busca de un salto a un fútbol mayor, no lo aceptó en su momento. Ahora sí la acepta y ojalá triunfe, pero me preocupa el club, no veo al Inter Miami con una estructura o un norte. Compraron al mexicano Rodolfo Pizarro en una buena cifra y luego lo cedieron”, explicó.

Campana tiene una oportunidad más, en un nuevo país que de a poco tiene más ecuatorianos a su alrededor. Allá se juntará con sus excompañeros José Cifuente, Alexander Alvarado, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla, Diego Palacios y Jhon Jairo Espinoza. SDP