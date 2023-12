Independiente y LDU destinan entre 1 y 2 millones de dólares para las formativas

Independiente del Valle se convirtió en un ejemplo en las divisiones formativas del fútbol ecuatoriano y continental. Comenzó a trabajar desde el 2009 en su complejo en Sangolquí.

Además de las canchas de entrenamiento, allí se construyó una residencia deportiva para juveniles desde los 11 años. Santiago Morales, gerente, recuerda que, por ejemplo, el manabita Junior Sornoza llegó con 15 años.

“Desde el 2014 comenzamos con la base de jugadores que se fueron formando en la cantera”, dice Morales. Las vitrinas del club están llenas de títulos. Levantó 10 trofeos en la Sub 18 entre el 2010 y el 2019. También sumó nueve estrellas en la Sub 16 hasta el 2019. Y los últimos tres años ha seguido como protagonista clave en las formativas y finalista permanente en las categorías Sub 17 y Sub 15.

Formativas de Independiente del Valle. cortesía

IDV tejió una red de cazatalentos en el país para captar los mejores talentos desde los 10 años. Así han llegado Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Piero Hincapié… Actualmente en la residencia viven entre 150 y 200 jugadores.

Allí reciben educación, alimentación y apoyo económico para sus familias. Este modelo marcó un camino a seguir, no solo en Ecuador, sino en toda América. A conocer su proceso han llegado dirigentes de importantes clubes de Argentina, Brasil y Uruguay.

Liga de Quito es uno de los que ha seguido su modelo. Jorge Callejas, a cargo de las formativas de LDU, asumió el manejo en el 2019, hizo toda una revolución. El primer paso fue asignar un presupuesto anual de un millón de dólares y se trazó un plan para la captación de talentos. Cinco cazatalentos comenzaron a trabajar en Imbabura, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo.

De los 160 jugadores de todas las categorías, 70 viven en el complejo. Hay 12 técnicos, además de nutricionistas, sicólogos y médicos.