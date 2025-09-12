Independiente del Valle vs. Vinotinto: día y canales para ver EN VIVO | LigaPro 2025

Claudio Spinelli y Rafael Monti, con 13 goles cada uno, serán las cartas de gol en un duelo clave por la fecha 28

Independiente del Valle lidera la clasificación con 59 puntos, doce más que su inmediato perseguidor, Barcelona, con 47.

Choque de contrastes en Chillo Jijón. El líder Independiente del Valle recibirá este sábado 13 de septiembre a un necesitado Vinotinto en el estadio Banco Guayaquil, por la jornada 28 de la LigaPro.

(Le puede interesar: Clásico del Astillero 2025: Todo lo que debes saber sobre Emelec y Barcelona SC)

Los Rayados del Valle dominan el torneo sin oposición y, de mantener su rendimiento, podrían consagrarse campeones con varias fechas de anticipación. El equipo dirigido por Javier Rabanal suma 59 puntos, doce más que su inmediato perseguidor Barcelona (47).

Rafael Monti, delantero de Vinotinto, es el máximo goleador del equipo con 13 anotaciones. HENRY LAPO

Ese presente sólido contrasta con la dura realidad del Vinotinto, que permanece en zona de descenso. Con 24 unidades y ubicado en la casilla 15, el conjunto de Gabriel Schurrer está urgido de un triunfo que le permita escapar de la amenaza del cuadrangular por la permanencia.

En el plano individual, Independiente del Valle apuesta a la contundencia de Claudio Spinelli, máximo artillero rayado con 13 goles. Por su parte, Vinotinto confía en la efectividad de Rafael Monti, también con 13 anotaciones en el torneo.

Detalles para ver EN VIVO Independiente del Valle vs. Vinotinto

Día: sábado 13 de septiembre

Horario: 14:00 de Ecuador

Dónde: estadio Banco Guayaquil, Quito

Canales de TV y streaming: Zapping Sports y El Canal del Fútbol

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!