Los Imbaquingo y los Pita, dos historias de hermandad en la Vuelta

A lo largo de las rutas por donde cruzó la edición 41 de la Vuelta Ciclística al Ecuador se contaron un sinnúmero de historias, entre ellas las de los hermanos Imbaquingo Benavídez y los Pita Bolaños, quienes compartieron las siete etapas del recorrido.

Y es que entrenan todos los días juntos, miran carreras, conversan y se dan consejos. A eso hay que sumarle que para Jhoffre y Jilmar Imbaquingo, integrantes del Team GIANT Toscana, y Cristian y Sebastián Pita, del Team Banco Guayaquil, era la primera vez que participaban en la ronda ecuatoriana.

Pese a las coincidencias, fue solo uno el ciclista más destacado: Jhoffre, quien consiguió el título en la categoría sub-23, mientras que Cristian tuvo notoriedad al ganar la cuarta etapa; destacando que en todos esos triunfos el aporte de sus hermanos como gregarios fue importante.

Así lo corroboró el campeón juvenil. “Él (Jilmar) siempre ha estado conmigo en las carreras, ayudándome y algún día llegará el momento en el que le devuelva todo lo que ha hecho por mí”, sostuvo el corredor que dominó la categoría de principio a fin.

Apoyo incondicional

El mejor ciclista juvenil junto a su hermano, Jilmar (i), pedalearon para el representativo del GIANT Toscana. Jaime Jaramillo / Expreso

Mientras ultimaba los detalles para iniciar una de las etapas, Cristian comentó que “con Sebastián son casi 10 años de diferencia que tenemos y el objetivo era que aprenda, que experimente lo que es correr una Vuelta”, mencionó.

El mayor de los hermanos Pita Bolaños en ningún momento descuidó que Sebas, como lo llama con cariño, deje escapar ningún detalle de la bicicleta o el recorrido para no tener inconvenientes.

Ya en el caso de los integrantes del Team GIANT Toscana fue todo lo contrario, porque son mellizos, aunque Jilmar es mayor con 15 segundos.

“Estoy contento por el título que ganó Jhoffre; gracias a Dios pude ayudarlo para que lo consiga, así que siento como propio el logro”, señaló Jilmar, quien fue uno de sus principales soportes cuando viajó a España a realizar una pasantía en el equipo filial del Caja Rural.

Etapa ganada y herencias

Cristian y Sebastián vistieron la licra del Team Banco Guayaquil. El primero, incluso, alcanzó a ganar la etapa cuatro. Jaime Jaramillo / Expreso

En el cuarto día de competencias, el apellido Pita Bolaños fue la noticia del día. Cristian cruzaba primero la línea de meta y Sebastián fue el primero en abrazarlo. “Fue una gran alegría, nos estrechamos en un abrazo”, mencionó el menor de los Pita Bolaños.

Los consejos y mensajes de ánimo de los hermanos iban y venían de lado y lado. “Algo que siempre me dice Cristian es que vaya poco a poco, que no me desespere porque es un proceso de bastante paciencia; que disfrute todo”, acotó el menor de los Pita, añadiendo que su vínculo con el ciclismo es más bien por herencia, debido a que su abuelo Marco Pita y su padre (del mismo nombre) también practicaron el deporte en su juventud.

Algo similar ocurrió con los Imbaquingo Benavídez, pues su papá, Arturo, también corrió algunas carreras de forma amateur y, aunque no se dedicó de lleno, dejó instalado el cariño por el ciclismo en sus hijos de 20 años.

Los cuatro hermanos coincidieron en que La Vuelta 2024 fue solo el inicio, pues el sueño es llegar a la máxima categoría del ciclismo mundial, el World Tour; hasta que eso se de seguirán compartiendo la pasión por el ciclismo en las rutas del país y el exterior.

