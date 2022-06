Si no pasa nada en el tema de movilizaciones, desde este jueves 30 de junio al 4 de julio del 2022 se jugaría la Copa Ecuador... Aunque ya se suspendieron dos encuentros.

El torneo ha sido el que más altibajos en las fechas ha tenido, debido al paro, pero se volvió a programar y pareciera que ahora si se va a jugar.

El partido más atractivo será este sábado 2 de julio en el estadio Olímpico de Quito, cuando El Nacional reciba a Barcelona en partido único.

El entrenador Jorge Célico ha venido entrenando con normalidad y tiene el equipo completo para poder buscar la clasificación en un torneo que tiene como premio un millón de dólares.

Uno de los jugadores amarillos que está listo es Leonel Quiñónez, que sobre el partido ante El Nacional dijo: "Hemos venido trabajando de la mejor manera. Contra El Nacional siempre es complicado, pero queremos pasar de ronda en la Copa Ecuador. Es un rival duro, esté en la categoría que esté. Esperamos que se de la fecha e ir a Quito a buscar la clasificación".

DIECISEISAVOS DE FINAL:

Jueves 30 de junio: (14:30): Aampetra vs. Universidad Católica.

Sábado 2 de julio: (12:00) Chacaritas vs. Cumbayá FC. 18:00: El Nacional vs. Barcelona.

Domingo 3 de julio: 12:00: Vargas Torres vs. Aampetra/Universidad Católica. 15:00: La Unión vs. Independiente del Valle. (18:00) Olmedo vs. Mushuc Runa

Lunes 4 de julio: (19:00) 9 de Octubre vs. Orense, estadio Los Chirijos

Suspendidos: Imbabura vs. Guayaquil City y Delfín vs. Gualaceo.