Hurtado: "Deben respetar el reglamento"

Iván Hurtado, presidente de la Agremiación de Futbolistas de Ecuador (AFE), rechazó la decisión de la LigaPro de no sancionar a los clubes que no presenten los roles de pago de sus jugadores.

La medida fue adoptada el 13 de febrero, en el consejo de presidentes de la LigaPro, luego de considerar que la entrega de nóminas no ayudó a sanear la economía del balompié nacional en los últimos años, ya que en muchas ocasiones se presentaban documentos con firmas adulteradas o se presionaba al deportista para que estampen sus rúbricas, bajo la amenaza de que si no lo hacían el club sería suspendido y al no poder jugar se dejaría de obtener ingresos (taquilla) para cubrir dichas obligaciones.

"Nosotros no estamos de acuerdo y no lo vamos a aceptar bajo ningún concepto. Es un pedido que hicieron los clubes, pero yo hablé por teléfono con los directivos de Ecuafútbol y me dijeron que hay un reglamento que se lo debe respetar y si querían hacer algún cambio debieron hacerlo en el Congreso Ordinario. Las reglas la hicieron los mismos dirigentes y ahora quieren pasar por encima de lo resuelto", sentenció.

Según el Bam Bam, por ahora no hay ninguna amenaza de paralización del campeonato, porque en la Ecuafútbol están esperando la llegada de la comunicación de la LigaPro para analizarla y luego pronunciarse.

Adicionalmente, la LigaPro le pidió que se reúnan a las 12:00 del 20 de febrero, para analizar a fondo el tema.

"Recibí llamadas de varios compañeros que están preocupados por este asunto. Les dije que estén tranquilos, porque haremos respetar los derechos de nuestro gremio", concluyó Hurtado.