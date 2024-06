La historia del ecuatoriano que forma parte del Salón de la Fama de Las Vegas

Conversar con Luis Enrique Bonilla es dar un paseo en el tiempo y en la historia de los medios de comunicación en Las Vegas. Un ecuatoriano que ha triunfado en tierra extranjera. Él es nacido en Quito, pero desde 1973, al salir del colegio, decidió migrar a Estados Unidos. Inicialmente lo hizo a Los Ángeles, pero el tiempo y distintas circunstancias lo llevaron a Las Vegas.

Lea también: Copa América: La Tri realizó su último entrenamiento antes de enfrentar a México

Al igual que a muchos de los migrantes, le tocó empezar desde abajo. Lavando platos, atendiendo en los casinos y trabajando de lo que se encuentre. Sin embargo, hoy Bonilla ya tiene una vida distinta. Posee su propio programa de radio y pertenece al salón de la fama de Las Vegas. EXPRESO viajó hasta la ‘Ciudad del pecado’ y conoció su historia.

Ecuador vs. México: previa de la cita en Copa América 2024, estadísticas y más Leer más

“Siempre me gustó la comunicación y es por eso que en 1975, junto con un grupo de colegas, inauguramos la radio CVOV, que se convirtió en la primera emisora latina en toda Las Vegas. Ese es un hito porque antes solo se escuchaba música gringa, pero ahí dimos un paso importante”, reseñó.

Bonilla cuenta que a partir de ahí empezó su recorrido en medios de comunicación. “Años después llegué a radio CREL y en 1989 realizamos la primera transmisión del Festival de Viña del Mar en la radio CDOL”, comentó el comunicador de 73 años.

Destacó que fue el precursor de las primeras transmisiones radiales de Copa Libertadores de América, Mundiales y algunos otros torneos deportivos en idioma español. “Antes aquí no se sabía de nada de eso. Estábamos completamente desconectados y desde la década de los 80 se trabajó en eso y hoy tenemos una Copa América aquí. Ha sido una linda experiencia”, relató.

Por su labor como comunicador, el migrante ingresó al Salón de la Fama en Las Vegas. JOSUÉ ANDRADE / EXPRESO

Bonilla nos invitó a pasar a su lugar de trabajo en su casa. Un espacio totalmente amoblado como si fuera un estudio de radio con micrófonos, computadoras y paredes antirruidos. A un costado, una galería llena de fotos con distintos personajes en los que destaca Barak Obama, expresidente de Estados Unidos, y José José, histórico cantante mexicano, con el cual presume haber tenido una linda amistad.

La historia de Julio Jaramillo: el 'Ruiseñor de los migrantes' que sigue a la Tri Leer más

Su trayectoria y participación en varios medios de comunicación en Las Vegas en programas matinales, noticiero, transmisiones deportivas, etc., lograron que en el 2004 sea inscrito en el Salón de la Fama por tener más de 20 años ininterrumpidos en medios de comunicación, lo que lo llena de orgullo.

“Soy el único ecuatoriano que está en el Salón de la Fama. Eso es un orgullo. No ha sido fácil mantener una carrera en el extranjero”, dijo emocionado Bonilla, quien actualmente tiene un programa de entrevistas a organizaciones sin fines de lucro en radio La Buena.

El ecuatoriano se declara fanático del fútbol y ahora que la Tri está en Estados Unidos no se perderá el partido definitorio ante México. “Vivo en Las Vegas, pero el partido en Glendale no me lo pierdo por nada del mundo. Viajaré 5 horas hasta allá para poder ver ese partido. Espero que la Tri clasifique a cuartos de final”, dijo emocionado.

Luis Enrique Bonilla confía en que la Tri se impondrá a México, país de su pareja. CORTESÍA

Pese a que se considera completamente ecuatoriano y ama al país, su acento suena a mexicano. Explica que durante muchos años ha convivido con amigos y vecinos de esa nacionalidad.

“Tengo mucha influencia mexicana y me hubiese gustado que clasifiquen Ecuador y México, pero lamentablemente ya no podrá ser, así que vamos por Ecuador. Lo siento mucho México, pero el corazón puede más”, bromeó el hombre, quien actualmente tiene una novia mexicana y junto a ella y sus hijos asistirán al partido.

El migrante aseguró tener fe en una buena participación de la Tri y auguró que clasificará a cuartos de final. Bonilla al igual que cientos de compatriotas realizan múltiples esfuerzos para poder ver los partidos de Ecuador en esta Copa América.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ