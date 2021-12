Édgar Calderón, enciende la fiesta de Independiente con una máscara

Pese a que ya tienen experiencia en preparar finales, tras las de la Copa Libertadores en 2016 y de la Sudamericana en 2019, los hinchas de Independiente del Valle han vivido días intensos previo al juego de esta noche ante Emelec.

La experiencia será un plus en la final de LigaPro 2021 Leer más

La barra de los rayados, denominada Locura del Valle, será la encargada de prender la fiesta en el estadio Banco Guayaquil, donde compartirán con familiares y amigos de jugadores, dirigentes y colaboradores del club.

ÉdgarCalderón, conocido como el Gigante, es uno de los fundadores de la barra. Mediante mensajes y llamadas coordina hasta el mínimo detalle para que todo quede listo para la primera final.

Su pasión por el Independiente nació cuando el equipo llegó a la serie B. “Mi familia es muy futbolera. El que un equipo de Sangolquí suba a primera categoría me motivó a acompañarle desde 2007. Ya en serie A formamos la Locura del Valle para darle otro tinte”, contó.

Con tiempo eligió la camiseta que lucirá mañana y, por supuesto, la tradicional máscara que lo ha convertido en un símbolo del equipo.

El uso de este implemento nació de casualidad. “Tengo la afición de la lucha libre. Un amigo mexicano me regaló las máscaras y mi hija me las había guardado en la mochila para un partido. Al verla me puse la máscara y la gente se empezó a pegar a la barra, atrajo a las personas y desde ahí la llevo siempre”, confesó.

Mi familia es muy futbolera. El que un equipo de Sangolquí suba a primera categoría me motivó a acompañarle desde 2007. Édgar Calderón, hincha de Independiente del Valle

En 2016, cuando los rayados visitaron a México, adquirió su nueva máscara.

Bagüí se retira del fútbol profesional tras los duelos ante Independiente Leer más

“Fui a donde nació la lucha libre con la ayuda de Pumas, y me traje una máscara oficial”, resaltó. Agregó que llevarla es una responsabilidad ya que es la cabeza vivible de la barra, quien da la voz inicial en los cánticos.

Es feliz cuando está en las gradas y afirmó que se le fueron las lágrimas cuando pudo volver a los estadios.

“En la pandemia estaba triste. No siento el fútbol al verlo por una pantalla, necesito estar en el estadio. Fue una alegría cuando se pudo volver y mucho más especial a un estadio nuevo”, comentó el aficionado que confía en el cetro de los rayados. RVF

Jorge Ortega (d), su sobrino Diego Jiménez (i) y su hija Giorgia verán la final de ida frente a Independiente del Valle con familiares y amigos. Christian Vásconez

Una familia que desborda su pasión azul

Jorge Ortega y su sobrino Diego Jiménez experimentan una mezcla de sentimientos. Están emocionados e impacientes por ver al equipo de sus amores luchar por su corona 15, esta noche en la final de ida de la LigaPro ante Independiente.

Estaban ilusionados porque anhelaban asistir al duelo que se disputará a las 19:00 en el estadio Banco Guayaquil, en Chillo Jijón, parroquia Amaguaña, Quito. Incluso, ya tenían preparada la ropa y la garganta para “alentar y gritar los goles de Emelec”.

Luis Quiroz, un juez sereno y conciliador Leer más

Sin embargo, terminaron desilusionados porque las entradas no salieron a la venta para los hinchas azules. Los boletos se terminaron en la preventa que fue ‘devorada’ por los familiares de jugadores, socios estratégicos, escuelas de fútbol franquiciadas, abonados e hinchada del club, según un comunicado de la dirigencia de los rayados.

Mi camiseta especial es la de 1991, el año que nací. Fue la primera que me regalaron, la tendré a mi lado como cábala. Jorge Ortega, hincha de Emelec

Pero no se quedarán con las ganas de apoyar al Bombillo. Jorge, de 30 años, invitó a sus familiares y amigos para ver el partido en su casa, al sur de Guayaquil.

Él está convencido de que el equipo dirigido por Ismael Rescalvo es favorito para levantar el título, porque ganó la tabla acumulada (64 puntos) y fue el más goleador del año (59 tantos). Jorge es coleccionista de camisetas y ha reunido 200, todas originales, de las cuales 50 son del Foco.

Las próceres de las 14 estrellas de Emelec Leer más

Esa pasión se la transmitió a su sobrino de 11 años y en esta final ambos lucirán sus mejores camisetas, pues esa es la cábala de ambos.

“Mi camiseta especial es la de 1991, el año que nací. Fue la primera que me regalaron. Quisiera ponérmela, pero se me queda en la mano (entre risas). Esta la tendré a mi lado mientras veo el partido y me pondré una de la época de ‘Los Extraterrestres’ (2001)”.

Diego, por su parte, lucirá el uniforme que le firmó el guardameta Esteban Dreer, a quien considera su ídolo. “Emelec es mi vida y es un gran sentimiento poder reunir sus camisetas. Estoy desesperado por ver a mi equipo celebrar la 15, porque le vamos a ganar”, expresó el pequeño hincha millonario.