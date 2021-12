A punto de cumplir 39 años -el 10 de diciembre es su cumpleaños- y con 20 temporadas en su espalda (ver infografía), Óscar Bagüí tomó la decisión de ‘colgar los botines’. Pero quiere hacerlo levantando la corona 15 de Emelec en el fútbol ecuatoriano, que mañana, a las 19:00, enfrenta a Independiente del Valle en el partido de ida de la final 2021.

Emelec podrá reafirmar la hegemonía costeña en el campeonato nacional Leer más

En exclusiva con Diario EXPRESO revela que está tratando de “divertirse, pasarla bien y aprovechar” los últimos momentos que le quedan en el club, al cual llegó a principios de 2011 y con el que disputó 362 partidos entre el campeonato nacional, Copa Libertadores y Sudamericana.

“No voy a continuar jugando... Esta es mi última temporada como jugador profesional, así que por eso quisiera que Dios me bendiga y me permita retirarme siendo campeón. Sería lo más lindo, hacerlo con esta camiseta e institución que me ha dado tanto. He sido futbolista toda mi vida y, sin duda alguna, voy a extrañar esto”, dijo algo apenado.

Bagüí ya no deleitará a los hinchas de Emelec con la calidad de su zurda en los partidos, sin embargo, en sus planes no está alejarse del fútbol, porque será técnico. El mundialista con la selección de Ecuador en Brasil 2014 ya realizó el curso de entrenador. Su deseo es seguir enrolado al Bombillo.

“Espero poder seguir vinculado al fútbol de una u otra manera y si es Emelec sería mucho mejor (entre risas). Ojalá pueda conseguir un equipo, porque me gusta la idea de dirigir. Ya veremos qué sale o dónde me acomodo, pero sería muy lindo seguir acá. Primero hay que pensar en estas finales que quedan para poder retirarnos con un título”.

Los estrategas dentro del campo para la final de la LigaPro Leer más

Finalmente, Bagüí acota que realizará una “linda despedida” e invitará a los hinchas azules para que lo acompañen en ese día especial. “Tengo grandes compañeros que siempre me han brindado confianza. Estoy agradecido con la dirigencia y, sobre todo, con la hinchada que desde el primer día me demostró su cariño”.