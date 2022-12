El argentino Nicolás Melena, quien reside en Buenos Aires, tenía la intención de solo tatuarse la frase que le dedicó Lionel Messi al neerlandés Wout Weghorst: "¿Qué mirás, bobo? Andá pa' allá, bobo, andá pa' allá", pero en último momento decidió dibujarse la composición de un retrato que sirve para enviarle un mensaje al técnico Louis van Gaal por su pasado conflictivo con varios jugadores latinoamericanos.

A la altura de su rodilla izquierda, Melena se tatuó el dibujo en el que unió la celebración de Messi ante el banquillo de Países Bajos, que se llevó sus dos manos hacia las orejas, haciendo alusión al gesto que hacía Juan Román Riquelme, el 'Topo Gigio', tras marcar su gol al minuto 73 en el partido por los cuartos de final del Mundial, que se jugó el pasado viernes 9 de diciembre de 2022, y encima le puso el: "Andá pa' allá, bobo".

El argentino Nicolás Melena se tatuó la celebración de Messi ante Países Bajos. CORTESÍA

“Solo quería la frase, pero mi amigo Lucas Florentino, quien me hizo el dibujo, me dijo que le agregáramos la imagen para que envíe un mensaje al técnico que siempre ha tenido mala relación con los latinos, a Ángel di María, Riquelme, Javier Hernández y Antonio Valencia los relegó a la suplencia, a pesar de que eran estrellas”, dijo sobre el retrato que se hizo el sábado 10 de diciembre de 2022 en 30 minutos y que le costó 4.000 pesos argentinos, que en dólares equivale a 23.24.

Melena manifestó que su intención era retratarse la celebración de Messi y nunca pensó que se haría viral por internet. Tanto así que hinchas neerlandeses se atrevieron a enviarle insultos por medio de mensajes internos en su cuenta oficial de Instagram, incluso, hasta criticaron por las redes sociales el estudio Boris Gibaut, donde se realizó el tatuaje.

“Tengo cuarenta tatuajes en mi cuerpo, pero este pasó de ser un tatuaje más a uno icónico, creo que es el más importante que tengo. Me han escrito varios neerlandeses, pero no me importa lo que me digan porque me hice a Messi y estoy feliz. Nosotros los argentinos estamos locos por Messi, amamos al 'enano', así que por él me haría cualquier cosa”, dijo entre risas.

Lucas Florentino, quien es tatuador profesional, reveló que han recibido críticas de burla por el tatuaje, porque piensan que el dibujo está mal elaborado. Sin embargo, explicó que el retrato es un tipo ignorant, que consiste en líneas simples, palabras mal escritas, manchas y diseños descuidados. Su intención fue realizar un tatuaje minimalista (algo reducido a lo esencial).

Lionel celebró su anotación como el 'Topo Gigio' frente al banquillo de los neerlandeses. CORTESÍA

“Fue bastante improvisado, pero a veces lo improvisado sale mejor. Me encantan las comparaciones que le hacen por internet, he visto que dicen que se parece al cantante Carlos Solari y al artista Samuel Jackson (entre risas). Todo lo hicimos a propósito, queríamos que se parezca a un meme y se logró el objetivo. Tal vez varias personas no lo entendieron así, pero la intención fue hacerlo caricaturesco”, manifestó.

A Florentino no le sorprendió que Melena se haga un tatuaje relacionado a Messi, pues no es la primera vez que una persona busca retratarse un momento icónico en el fútbol.

“Me parece increíble lo que genera el fútbol en las personas y cómo una imagen puede significar tanto para los hinchas. He tatuado muchos dibujos sobre fútbol, pero este ha sido el mejor trabajo que he realizado, a pesar de que se hizo rápido. Creo que muchos argentinos terminarán haciéndose el mismo tatuaje”, acotó Lucas.

Por último, Nicolás Melena aseguró que este martes 13 de diciembre de 2022 verá el partido entre Argentina y Croacia, en la semifinal del Mundial de Qatar, en compañía de su mejor amigo Boris Gibaut y su esposa Micaela Viotti.

“Del trabajo nos dejan salir temprano para ver los partidos. Solo haremos una picada (entrada de carne) porque no hay tiempo para hacer el asado. Nuestra cábala es verlo juntos, por eso que no saldremos a ningún lado”, reveló Melena.