Hamilton Piedra respalda a su colega Jorge Pinos

La polémica entre Técnico Universitario e Independiente del Valle continúa con firmeza. Ahora ambos clubes están a la expectativa de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tome una resolución frente a las denuncias presentadas por ambos bandos.

A través de una entrevista a la radio Área 88, el segundo arquero del club rayado, Hamilton Piedra, se refirió a esta disputa entre el Rodillo y los negriazules.

Todo esto se debe a una denuncia por parte del club ambateño por un supuesto fraude deportivo, al alegar que Jorge Pinos todavía era arquero de Técnico Universitario cuando ganó la Copa Sudamericana a Colón de Santa Fe, en 2019.

"Como ecuatoriano me duele porque Independiente no solo es Jorge Pinos, es el equipo. Es gente que ha venido haciendo un proceso desde hace tiempo. Que Técnico Universitario quiera perjudicar a un equipo ecuatoriano no es correcto", aseveró el lojano.

Es así como el guardameta mostró su respaldo a Pinos. "Hoy en día, Jorge está visto por todo el Ecuador y a nivel internacional. Le ha golpeado mucho pero es una persona que sabe afrontar las cosas".

Desde hace casi un año, el equipo argentino Colón de Santa Fe ha emprendido una lucha para que la Conmebol analice la veracidad del título alcanzado por Independiente del Valle.

El equipo sabalero se basa en la denuncia de Técnico Universitario y solicitó una audiencia a la Conmebol para que revise los documentos que vinculan a Pinos con el Rodillo hasta diciembre de este año.