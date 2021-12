Gonzalo Plata es el jugador del momento, el accidente que tuvo en España lo ha puesto en la mira del mundo, pero el guayaquileño dio la cara, él pidió explicar lo que pasó en la madrugada donde estuvo cerca de perder la vida.

"Estoy muy arrepentido de lo que sucedió. Acabo de hablar con el taxista y la chica del otro coche, y afortunadamente están bien, al igual que el amigo que me acompañaba, el accidente pudo ser peor. Quiero pedir disculpas al Club, a los aficionados y a mi país" comentó el jugador.

Además confesó lo que le tocó hacer a la interna: "Pedí disculpas a mis compañeros. Algunos me entendieron y otros no. Voy a tener que recibir un castigo. Pido perdón a los aficionados. Quiero seguir vistiendo esta camiseta y espero seguir hacia adelante".

El jugador además hizo un examen de conciencia: ""Fue un acto muy malo por mi parte. Sabía que tenía que entrenar y me dejé llevar por la noche. Siento que he traicionado al Club y no va a volver a pasar. Espero que esto no detenga mi carrera, voy a seguir hacia adelante".