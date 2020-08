GolTV no estuvo en la casa de todos

El fin de semana pasado volvió el fútbol ecuatoriano, pero no todos lograron disfrutarlo como esperaban. Los diferentes usuarios de Claro TV, TVCable y CNT, se toparon con la sorpresa de que en la parrilla no estaban los partidos de LigaPro en la programación de GolTV. Situación que obligó al canal dueño de los derechos de TV a pronunciarse.

Paradójicamente, el hashtag (Fútbol en casa por GolTV) que utilizó la empresa de Paco Casal en las transmisiones de todos los encuentros para incentivar a la gente a quedarse en sus hogares y ver el partido, no llegó a la TV ni a la casa de todos, solo para los que tienen contrato con DirecTV y generó una crítica masiva de varios hinchas afiliados a otras empresas.

Este Diario conversó con algunos clientes de las cableras que no transmitieron los encuentros y expresaron su descontento por la mala forma de comunicarlo.

Para Cristian Lara, afiliado a Claro TV, fue una sorpresa ir al canal y no ver los partidos. “Yo me había alistado con un par de amigos para ver el partido de Emelec en mi casa, pero me llevé una sorpresa de mal gusto cuando vi que no aparecía nada del torneo ecuatoriano. Llamé a servicio al cliente y una máquina me dijo que estaban en negociaciones con GolTV. Cinco meses para solucionar eso y no lo hicieron, los afectados somos nosotros”, dijo.

A esta queja se sumó la de Carlos Villacrés, quien si bien cuenta que CNT lo anticipó, él contrató el paquete de esta empresa por la posibilidad de ver el fútbol nacional.

“No entiendo quién será el culpable de esto, pero me parece inadmisible que seamos nosotros los que paguemos los platos rotos, peor si nos cobran al día. No sé si GolTV le debe a las cableras o es al revés, pero no es justo que los clientes reciban un servicio incompleto”, explica.

GolTV emitió un comunicado oficial aunque no especifica el por qué de su ausencia, responsabilizando directamente a las cableras.

“Sin perjuicio de las campañas de desprestigio iniciadas en nuestra contra, GolTV ratifica su compromiso de democratizar el acceso al campeonato ecuatoriano de fútbol y potenciar a sus participantes, tal como se ha realizado desde 2018”, empieza el comunicado de GolTV.

“A pesar de que GolTV ha cumplido fielmente a todas las obligaciones asumidas contractualmente y por tanto, no corresponden las alegaciones realizadas en nuestra contra, GolTV continuará poniendo a disposición de nuestros contratantes la señal conteniendo la transmisión del campeonato ecuatoriano de fútbol”, aclaran.

EXPRESO intentó comunicarse con dos directivos de GolTV, Carlos Moyano y José Vedova para conocer más detalles de este impasse, pero ninguno respondió los llamados y mensajes.

Según información del periodista de La Radio Redonda, Esteban Ávila, en conversaciones con la representante de CNT, explicó la postura de esta empresa y qué le ha sugerido a GolTV para reactivar los partidos para su señal.

“Martha Moncayo, gerenta de CNT, confirma que ofrecieron a GolTV la posibilidad de emitir en señal abierta el fútbol, mientras se solucione el conflicto. El canal se negó, incluso habiendo una oferta económica. (la dirigente) Apela a Liga Pro y al resto de cableras del país para hacer un frente común de cara a solucionar la situación actual que impide que el fútbol pueda ser visto por la mayoría de usuarios.”, cerró.

Las cableras deben dinero

EXPRESO pudo conocer de una fuente, que pidió anonimato, sobre la puja que existe entre GolTV y las tres cableras en mención, que ha impedido que todos sus usuarios no gocen del beneficio de ver el fútbol ecuatoriano.

“Les deben plata los cableoperadores a GolTV. Aducen que no hubo fútbol lo que es cierto y desean no pagar esos meses, pero GolTV argumenta que igual tendrán todos los partidos concertados en estos meses, es un tema complejo”, explicó.

La fuente agregó que hay un contrato firmado desde 2018 y que no se está respetando por la ausencia del torneo en la pandemia.

“La verdad es que GolTV firmó un contrato en 2018 y las cableras no quieren pagar, no hay solución en el tema por ahora y la situación se complica. GolTV entrega el torneo (a las cableras) y ellos deben hacer los pagos mensualmente. Ellos (GolTV) han ofrecido propuestas (a las cableras) para que paguen desde el próximo año, pero no quieren”.

Hoy continúa la acción de la LigaPro y DirecTV será la única cableoperadora que transmitirá la LigaPro.