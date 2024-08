Glenda Morejón: Dos enfermedades, un diploma, medalla y matrimonio

Sí, para nadie el camino a una medalla olímpica es sencillo, pero Glenda Morejón tiene su propia historia. Subcampeona del relevo mixto de marcha este miércoles 7 de agosto en París junto a Daniel Pintado, la imbabureña de 24 años reveló tras apagarse los reflectores de la premiación que hace dos meses pensaba que sería imposible estar en los Juegos de París debido a una lesión.

Chito Vera alaba a Yépez por su medalla olímpica en París 2024: ¿Qué dijo? Leer más

"Estoy muy contenta por haber conseguido esta medalla para nuestro país. El proceso ha sido bastante duro estos últimos años. Tuve que luchar contra mi endiometriosis y hace dos meses tuve una fractura por estrés de mi pubis y realmente al principio parecía imposible que iba a llegar bien acá", explicó.

"Agradezco a mi entrenador por todo el apoyo que me ha brindado, a mi familia, a todas las personas que han estado a mi lado en esos momentos más difíciles para mí, en especial a mi psicólogo, por todo, por darme las herramientas necesarias para afrontar todas las situaciones que se me han presentado en el camino hacia acá", apuntó la ecuatoriana.

Morejón, que recordó que hace cuatro años salió de su ciudad natal a Cuenca para alcanzar su sueño, explicó que en la carrera, al tener dos tarjetas, tuvo que "mantener la calma y asegurar la medalla de plata" y que no sabe cómo sacó fuerzas los últimos kilómetros porque, dijo, "no sentía las piernas".

Siga leyendo: (Lucía Yépez | París 2024: Fecha, hora y dónde ver su participación en la final)

La atleta ecuatoriana sale de París con una plata y la petición de matrimonio de su novio: "Realmente estoy muy contenta. Lo de la propuesta no me lo esperaba pero él lo tenía planificado. No tengo palabras para explicarlo. Todo eso lo conversaremos cuando todo esto termine", dijo emocionada.

Para más noticias de este tipo, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!