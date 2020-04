Los ghaneses del baile con el ataúd son grandes admiradores de Lionel Messi

Sus bailes con el ataúd se hicieron famosos en redes sociales. Son de Ghana, África. Y cada vez que hay un entierro ellos hacen un show.

Su principal bailarín es Benjamin Aidoo y ahora desde su país da entrevistas a todo el mundo. Después del baile con los muertos su pasatiempo es el fútbol.

Ahora no solo que se los ve en memes, hasta hablan del rey de los deportes. Y si Lionel Messi alguna vez los requiera para sus servicios, dicen que están listos.

Aidoo aprovecha la fama que tiene en estos momentos y habló para medios de España y Argentina, que uno de sus sueños es poder conocer a Lionel Messi. Además, confesó que es fanático del FC Barcelona.

“Messi es mi jugador favorito, ojalá que algún día pueda venir a Ghana. O si no puede que me envíe su camiseta autografiada hasta donde vivo”, dijo Benjamin, ahora toda una estrella de las redes sociales.

Le preguntaron que qué le parecía el excrack Diego Armando Maradona y confesó que sabía poco, pero que se trataba de una gran jugador, y que eso le habían contado.

Sobre el 10 del Barça, comentó: “Messi, me encanta. Me gusta su forma de jugar y los goles que marca, y además no es egoísta, eso es muy importante. Es un enorme jugador. Es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barça no sería lo que es”.

Sobre el baile con los muertos dijo: “Bailamos porque queremos que la gente se de cuenta de que no tenemos por qué llorar con la muerte, debemos sentirnos felices por esa persona”,

La cuarentena ha servido para que los bailarines se hagan famosos y hablen de fútbol.