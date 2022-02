Hoy en el estadio Nacional de Lima no se jugará un partido cualquiera. Es el choque de dos selecciones que pelean por un puesto directo para llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero que tiene otro condimento: el enfrentamiento entre dos colegas coterráneos que cuenta con una estadística muy favorable para uno y no tanto para otro. Ricardo Gareca no ha perdido nunca contra Gustavo Alfaro.

El entrenador de Perú ha medido a Alfaro a nivel de clubes, en sus etapas como estrategas en el fútbol argentino: Gareca al mando de Vélez Sarsfield, y el DT de la Tri comandando el barco de Arsenal de Sarandí.

De hecho, a nivel de selecciones también se han enfrentado y Alfaro no ha podido ganarle el duelo táctico a su compatriota.

El equipo ganó una de las cuatro finales que teníamos, sabemos que dependemos de nosotros para poder clasificar al Mundial. Ricardo Gareca, DT de Perú.

Primero chocaron conocimientos en Casa Blanca por eliminatorias, y Perú dio el batacazo de la fecha con el 1-2 que encendió las alarmas en Ecuador.

Luego se reencontraron por la Copa América en Brasil, allí Ecuador logró tomar ventaja con un 2-0, pero en cuestión de minutos, los del Rímac igualaron el resultado que terminaría empatado 2-2.

Respecto a lo que significa este partido para mí, es uno de los más importantes de mi carrera. Perú viene peleando por lo mismo que nosotros. Gustavo Alfaro, DT de la Tricolor

Son antecedentes, pero que esta noche (21:00) pueden quedar como anécdotas, ya que un triunfo de Alfaro, el primero en estos mano a mano ante Gareca, lo llevaría a dirigir su primer mundial de fútbol.

Por su parte, Gareca y los suyos saben que esta es una oportunidad inmejorable para meterse como serios candidatos al Mundial, evitando la puerta del repechaje.

Perú mide en la próxima jornada a Uruguay de visita -que hoy enfrenta a Venezuela-, por lo que ante la Tri solo le vale sumar tres puntos. SDP