El fútbol está obligado a replantear su agenda

Durante los 28 días que durará el estado de excepción en el país, el fútbol nacional deberá ser reprogramado. ¿El objetivo? No jugar los fines de semana, días en que habrá restricción total en 16 provincias.

Ante estas nuevas resoluciones, que buscan bajar la curva de contagios de COVID en el país, la LigaPro no disputará la fecha 10 (que debía iniciar hoy) y tendrá que buscar la forma de reacomodar su campeonato para que este se pueda disputar únicamente de lunes a viernes, hasta el próximo 20 de mayo, fecha en la que terminará el estado de excepción.

Pero mientras los directivos del torneo nacional buscan cómo reorganizar el calendario de juego, el epidemiólogo Daniel Simancas asegura que no hay diferencia entre jugar la LigaPro de lunes a viernes o el fin de semana en cuanto a un aporte para reducir los contagios. Lo que el especialista aconseja es una suspensión total de las actividades futbolísticas durante al menos dos semanas, para evitar más positivos dentro de los equipos.

Es más efectivo un confinamiento de 14 días en estas semanas de alto riesgo de contagio, que el no permitir los partidos en un día determinado. No veo un impacto real en esta decisión de prohibir los juegos entre sábado y domingo.

Analizó que no se están aplicando de buena manera los protocolos de parte de LigaPro, lo que se evidencia en el aumento de casos en los clubes, como lo que vivió el Aucas, donde 23 integrantes dieron positivo.

“No hay un protocolo de seguimiento, ni cifras de las afectaciones en las familias de los jugadores y del cuerpo técnico, o de cuántas personas del entorno de los futbolistas han sido contagiadas o han fallecido”, dijo.

Por su parte, el epidemiólogo Luis Triviño no cree que suspender el balompié el fin de semana sea una medida “efectiva” para reducir los contagios.

Me parece que el fútbol ayudará a que las personas se distraigan durante los fines de semana que habrá confinamiento total. No estoy en contra de las disposiciones gubernamentales, pero si los equipos continúan con sus controles de bioseguridad, no creo que haya que suspender los encuentros durante estos días.

Luis Triviño