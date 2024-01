Fútbol de Escocia: Cifuentes, ausente en el triunfo de Rangers ante Kilmarnock

Por la fecha 22 de la Liga de fútbol de Escocia, Rangers de José Cifuentes ganó 3-1 a Kilmarnock en el Ibrox Stadium.

En este encuentro no estuvo presente el volante ecuatoriano. No se conoció una causa oficial, sin embargo el tricolor venía arrastrando un problema físico que no le permitió estar presente en algunos partidos previo a la finalización de 2023.

Rangers mostró una superioridad ante su rival, reflejados en las estadísticas. Tuvo más tiempo de control de la pelota (61% sobre 39%) y originó un total de 6 remates, de los cuales 3 terminaron dentro del arco.

Los autores de los goles para la victoria fueron Todd Cantwell, Abdallah Sima y Ross McCausland, mientras que Daniel Armstrong descontó de penal.

Con este resultado el equipo azul del jugador ecuatoriano se mantiene el segundo puesto del torneo.

