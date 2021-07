Frenazo para Álex Quiñónez

Una de las esperanzas para alcanzar la tan anhelada medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio vive momentos de incertidumbre.

El velocista Álex Quiñónez, cuarto en el ranking de World Athletics en los 200 metros planos, espera el veredicto de la apelación que presentó a la suspensión de 12 meses que el impuso la Unidad de Integridad del Atletismo.

El atleta ecuatoriano tuvo tres fallos en su localización para controles de doping, por lo que primero fue suspendido provisionalmente, y después de analizar los documentos de descargo, fue sancionado y actualmente no puede ser parte de la prueba en Japón.

Celso Vásconez, especialista en derecho deportivo, señaló que en los Juegos Olímpicos, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tiene una división especial para tratar estos temas con un tiempo menor al del proceso normal que tomaría entre uno y seis meses.

Si se interpuso la apelación en este tribunal hay la posibilidad de que Álex pueda participar en Tokio. Si aceptan la cautelar se suspende la sanción de forma provisional mientras se resuelve la apelación. Celso Vásconez

Agregó que el castigo previsto por la falta que tuvo Quiñónez es de dos años por lo que “si el árbitro le dio 12 meses, la falta no fue tan grave, hay un hecho relevante con lo que hay una luz en el caso”.

Vásconez indicó que la situación del velocista es complicada, ya que en casos similares, la resolución no ha sido favorable a los deportistas.

El Comité Olímpico Ecuatoriano, el Ministerio del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Atletismo han mostrado su apoyo al velocista.

“Con la apelación ante el TAS, el organismo de máxima instancia, albergamos la esperanza que nuestro deportista pueda participar. Estamos apoyando al deportista, confiados y creemos en la inocencia de Álex”, manifestó Manuel Bravo, presidente de la Federación.

Detalló que el fallo podría salir el lunes, que Álex sigue en la lista de participantes de la prueba olímpica y que viajará mañana a Japón con el equipo de velocidad que actualmente entrena en Portugal.

El atleta puso como prioridad de su preparación con el entrenador Nelson Gutiérrez a los Juegos Olímpicos, por lo que prefirió no competir en otras pruebas.

Por su parte Quiñónez agradeció las diferentes muestras de respaldo que ha recibido, reafirmó su inocencia y que el error es “estrictamente administrativo y no guarda relación ni con el uso de sustancias prohibidas, ni con la evasiva a someterme a controles de dopaje, puesto que no en vano se me viene sometiendo a muchos test antidopaje”.

Bravo dio a conocer que el atleta “en este año se ha hecho más de doce controles de dopaje de forma exitosa”.

En Tokio, el tricolor tenía previsto vivir su segunda experiencia olímpica. En Londres 2012 fue una de las revelaciones al llegar hasta la final en la que se ubicó en el séptimo lugar ante estrellas como el jamaiquino Usaint Bolt, quien se quedó con la medalla dorada.

Tras este capítulo, tuvo altibajos en su rendimiento y estuvo a punto de abandonar el atletismo hasta que fue acogido por Gutiérrez, bajo el compromiso del velocista de cumplir con las reglas establecidas.

Es así que retomó su nivel y se coronó campeón sudamericano y panamericano, y alcanzó la presea de bronce en el Mundial de Atletismo ante rivales que conoce muy bien y con los que espera volverse a enfrentar en Tokio.