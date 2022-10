La final de la Copa Libertadores, que se disputará este 29 de octubre en el estadio Monumental, aún no ‘activa’ la venta de camisetas en la Bahía de Guayaquil.

Los comerciantes que se encuentran ubicados en el sector de las calles Colón y Pichincha aseguran que aún no observan a los turistas brasileños recorrer los pasillos de este populoso sector comercial.

Pedro Alcocer, propietario de un local de venta de prendas deportivas, manifestó que a partir del próximo lunes espera recibir la visita de los hinchas brasileños, pero reconoció que por ahora solo cuenta con un amplio stock de camisetas réplicas del Flamengo.

“Esta semana me llegó la mercadería, pero solo de Flamengo, pues es el equipo que más hinchada tiene y que de seguro llegará en mayor número a la ciudad”, precisó Alcocer.

El comerciante acotó que las prendas del otro finalista de la Copa Libertadores, el Atlético Paranaense, están difíciles de conseguir. “No todos los proveedores tienen las de este equipo. Pude conseguir uno, pero no he pedido muchas, por el tema de que estos no tienen demasiada hinchada”, acotó.

Por su parte, Andrés Llamuca, otro comerciante de camisetas de equipos de fútbol (ubicado en las calles 10 de Agosto y Seis de Marzo) reconoció también que ha estado 'floja' la venta de las prendas de los dos finalistas de la Libertadores.

“Ojalá que se active el negocio la próxima semana, pero no apunto a vender camisetas de estos equipos, sino las de Ecuador (por el Mundial) o de los clubes del fútbol local (por la final LigaPro)”, destacó Llamuca.

Las camisetas varían de precio, dependiendo de la calidad. Por ejemplo, las réplicas (también llamadas triple A) se las consigue entre los 18 y 15 dólares, mientras que las de menor calidad oscilan entre los $ 7 y $ 5.