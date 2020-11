El dueño del América no quiere el retorno de Renato Ibarra

Pese a que el técnico del América de México, Miguel Herrera, ha expresado su deseo de tener de vuelta al ecuatoriano Renato Ibarra, el dueño del cuadro crema no quiere ‘ni ver en pintura’ al futbolista tricolor.

Según información del medio azteca ‘Radio Fórmula’, el dueño del América, Emilio Azcárraga, ha manifestado que “es imposible” que ‘La Liebre’ regrese al equipo, debido a que a inicios de año fue detenido, tras ser acusado por intento de feminicidio contra su esposa.

“El dueño del club, Emilio Azcárraga, aseguró que su regreso es prácticamente imposible debido a los problemas que tuvo a inicios de año, los cuales fueron tendencia a nivel nacional luego de que se le inculpara por tentativa de aborto y tentativa de feminicidio de parte de su pareja sentimental”, dice una parte de la nota.

“El dueño de la institución azulcrema no quiere de regreso a Renato Ibarra en el club, pues las acusaciones en su contra (las cuales le impidieron salir del país durante seis meses), no cumplen con los valores del América. Además, el mandamás del equipo está consciente que, si bien el ecuatoriano es un buen futbolista, este no es indispensable para algún equipo en México”.

La decisión de Azcárraga tiraría abajo los planes que tiene el DT de las ‘Águilas’, de tener nuevamente al ecuatoriano en sus filas, quien actualmente está a préstamo por un año en Atlas.