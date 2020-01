Fedeguayas ya tiene presidente

Resultó sorpresivo y más aún la forma en que se dio a conocer la noticia, ya que no se lo hizo mediante un canal institucional. Fue Roberto Ibáñez, quien mediante un mensaje en su cuenta oficial de Twitter confirmó su elección como presidente de la Federación Deportiva del Guayas.

"El día de ayer (14 de enero) fui escogido, de forma unánime, como presidente de la Fedeguayas, por el periodo 2020-2024. Ha sido una lucha dura pero hoy cuento con un gran directorio, un gran grupo de personas con un compromiso firme de trabajar por el deporte de nuestra provincia", señala la publicación.

La noticia generó una serie de reacciones, desde aquellas donde se lo felicitaba, hasta las que repudiaban el continuismo de un partido político en el deporte ecuatoriano.

En éste último sentido, Ibáñez se defendió asegurando que nunca ha pertenecido a ninguna agrupación política.

"Gracias a todos los que me apoyaron en este proceso, a las ligas cantonales y a las asociaciones deportivas provinciales, por darme siempre las fuerzas y la oportunidad de no perder lo alcanzado, hacerlo mejor. Nunca he sido de ningún partido político, lo invito ha que investigue un poco más mi perfil. Muchas bendiciones", acotó.