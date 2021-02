Fair Play financiero, el filtro más temido en la pretemporada

El Fair Play financiero tiene un objetivo: evitar que los clubes gasten más de lo que ganan. LigaPro lo estableció como filtro para habilitar a los jugadores, con la finalidad de que los equipos mantengan una salud económica.

Pero la realidad ha sido distinta. El año anterior, por ejemplo, El Nacional y Olmedo pasaron momentos dramáticos, con futbolistas paralizando sus actividades y hasta peleando públicamente con los dirigentes por la falta de pago.

En el cuadro militar, inclusive, los deportistas denunciaron que firmaron los roles de pago sin cobrar para evitar las sanciones al club.

Antes de habilitar a los jugadores, LigaPro establece el presupuesto que cada equipo puede manejar, sobre la base de ingresos que recibirá por derechos de televisión, auspicios, proyección de taquilla, entre otros rubros. El presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, dijo que esa clase de problemas no debieron presentarse, a pesar de que GolTV se atrasó en los pagos. Ahora, una comisión está investigando lo sucedido porque hay una sospecha de evasión o engaño en la presentación de los presupuestos.

El Nacional, por lo pronto, está suspendido porque se descubrió que el costo de la plantilla era superior al declarado en la habilitación para la campaña 2020.

En el papel no podrá inscribir a nuevos jugadores para encarar en la serie B. Aunque la presidenta del equipo rojo, Lucía Vallecilla, está segura de que eso no sucederá. Dijo que apelarán y que podrán inscribir a los nueve refuerzos que presentaron la semana anterior.

Pero no son los únicos equipos que tienen problemas económicos. Las eternas demandas a Barcelona, por viejas deudas, afectan directamente al presupuesto establecido para cada temporada.

Por eso, el presidente Carlos Alfaro Moreno aseguró que bajaron el egreso por nómina a un punto que les permitirá encarar al mismo tiempo un par de obligaciones pasadas.

El Fair Play financiero ha generado desconfianza en varios protagonistas del fútbol local. El directivo de Liga de Quito, Esteban Paz, señaló que debe analizarse a fondo a todos los equipos.

Me parece que en LigaPro hay que investigar muchísimo más, no es solo El Nacional. Además, las sanciones deben ser tan graves como las faltas. Creo que no hay una verdadera relación en este caso y por eso pasa lo que pasa.

Esteban Paz