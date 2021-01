Fabián Bustos: “En el mundo de Barcelona siempre existirá la presión”

Fabián Bustos se mueve en Manta como en su casa, es la segunda temporada que vive con Barcelona. Las tres canchas del complejo de Galácticos son el escenario donde dibuja el Barcelona 2021. Se ha reforzado con todo, a su segunda temporada le ha puesto más énfasis en la zona de volantes y delantera, donde ha sumado muchos jugadores con goles. Es la primera vez que habla con EXPRESO en el 2021, donde confiesa la historia de su camiseta que lució tras ser campeón y hasta los nuevos jugadores que han llegado.

- Dos diciembres fabulosos a año seguido, uno con Delfín y otro con Barcelona.

- Hermosos, inigualables, inolvidables e históricos, porque 2019 con un equipo que nunca en su vida había conseguido un título y en 2020 en el lugar donde se lo logró se cortaba con una racha negativa dando la vuelta olímpica en una cancha durísima y difícil, donde no se habían alcanzado cosas importantes. Salir campeón y dar la vuelta olímpica no se compara con nada, es el objetivo mayor.

- ¿En qué momento pensó entrar en la historia?

- Cuando el Beto (Alfaro Moreno) me llama la primera vez no hablamos ni siquiera de plata, estaba convencido de que no quería ser un entrenador que pasara nomás, como sucedió con un montón. Me mostraron una camiseta donde se reflejaba que era el entrenador 83 del club. El 16 de diciembre del 2019 estaba en el lugar donde siempre quise estar y con la seguridad de que trabajando lograríamos nuestro objetivo.

- La gloria es de Dios decía su camiseta en la final. ¿La hizo confeccionar?

- Lo de la camiseta fue así, venía con esa sensación de demostrarle al mundo que Dios estaba con nosotros. Se lo dije primero a mi señora, porque tenía esa idea de hacerla realidad y me dio su total apoyo. Entonces se lo pedimos a Molacho (asistente) y la hizo, una para mí y otra para él. La mandamos a confeccionar porque sentíamos eso, estábamos convencidos de lo que iba a pasar. Además, quería expresarle al país que soy muy creyente y que Dios es el camino.

El Toro con la camiseta que se mandó a confección previo a la final con Liga de Quito. Archivo

- ¿Las palabras finales, antes de los penales, eso lo tenía pensado, o había soñado que eran campeones?

- Estaba convencido que si llegamos a los penales seríamos campeones. Muchas veces lo soñé y lo conversé con mi esposa, cinco jugadores con el cuerpo técnico. La verdad que estábamos seguros que eso se daría y se lo dije al grupo, porque lo sentía. Era el tiempo de hacer historia, de conseguir la gloria deportiva y de agradecerle a Dios, Él nos había llevado hasta ahí con el trabajo de los jugadores, la entrega, la actitud de la dirigencia, la labor de los auxiliares, del cuerpo técnico, estaba seguro que era nuestro momento.

- ¿El Barcelona 2021 será más austero que el 2020?

- Es el proyecto que se quiere, si es austero o no, eso lo manejan los dirigentes, estoy conforme con lo que se hace. Los directivos han evidenciado que se puede con su forma de trabajar y, obviamente, el campeonato financiero es importante para el club, estoy seguro que intentan siempre hacer lo mejor para el club.

- ¿Siempre se siente presión?

- Recuerdo los momentos de mucha presión, donde me parece que habían críticas injustificadas. Pero el mundo barcelonista es así y lo estoy entendiendo. Algunos comunicadores erróneamente vertieron algún concepto sobre mi persona y por culpa de esos comentarios en las redes sociales me etiquetaron, muchísima gente me escribió, pero eso ya quedó en el pasado. Y en este año si no ganamos el primer partido volverá a pasar, así es el fútbol, lo tengo claro que no es contra mí, sino contra el club que vende muchísimo y es el más importante del país. Entonces se tiene que hablar de los que están en el club.

- De vuelta a la Copa Libertadores.

- Es algo que el club tiene como proyecto, siempre lo conversamos con el Beto Alfaro Moreno y con Aquiles Álvarez, queremos devolver lo que era antes, a los 18 años estamos en dos fases de grupos seguidas de la Copa Libertadores. Queremos todos los años jugar el torneo.

- ¿Cómo analiza los refuerzos?

- Trajimos chicos con buen presente, la mayoría son polifuncionales. Además, hay jugadores con mucha proyección. Michael Hoyos y Sergio López juegan en varios sectores; Gonzalo Mastriani ha tenido dos años buenos; Leonel Quiñónez tres excelentes temporadas. Hay chicos con grandes proyecciones como Bryan Caicedo y Michael Carcelén; Jonathan Perlaza es un muchacho que ha jugado bien en Guayaquil City, nos ayudará a tener una gran variante, lo de Gabriel Cortez queremos que tenga una buena temporada. A Carlitos Garcés es en el cuarto equipo que lo dirijo, es un jugador completo, buen juego asociado, goleador, puede habilitar muy bien.

- Bustos está en Barcelona y disfruta de su querido Manabí, ¿no puede pedir más?

- El destino uno no sabe dónde lo puede llevar, me siento bien en el club que estoy y soy feliz en Manta, donde nos tratan súper bien siempre. La verdad que somos bendecidos y afortunados, eso no quiere decir que en algún momento se termine el vínculo o que no vaya a otro lugar, hoy disfrutamos al máximo donde estamos.

- El Bustos modo vacaciones, ¿qué hizo primero?

- Viajar para ver a la familia y estar con mis hijas, no pude pasar con mi hijo porque está en Argentina. Estar con gente que queremos mucho y siempre ha estado en los momentos complicados, también en los lindos como es actualmente.

- Sus hijas qué le dicen.

- Saben que papá trabaja para Barcelona, ellas se saben las canciones del equipo, me miran en la televisión y se ponen felices. Cuando ven el escudo gritar el nombre del club.