Microsociedades, la apuesta de Barcelona

Los más de diez años que Fabián Bustos lleva trabajando como gerente deportivo o entrenador en nuestro país le han permitido tener mucho conocimiento del mercado nacional, virtud que ahora está poniendo al servicio de Barcelona con una modalidad muy utilizada en el fútbol, las microsociedades.

Primero unió a la dupla Sergio López - Carlos Garcés, que tan buenos resultados le dio cuando dirigió a Delfín. Ahora junta a Michael Hoyos con Gonzalo Mastriani, la fórmula de gol que tuvo Guayaquil City la temporada anterior.

Carlos Garcés (c) está llamado a ser el nuevo grito de gol de Barcelona. Cortesía

EXPRESO consultó a Ricardo Armendáriz y Janio Pinto, quienes coinciden en que el Ídolo está haciendo lo correcto, aunque discrepan respecto a los resultados que tendrá en una de las competencias que tendrá en 2021.

“Mastriani y Hoyos tuvieron una buena temporada en el City. Fabián Bustos conoce bien a Garcés y a López, porque trabajó con ellos en Delfín. Estamos hablando de jugadores pedidos por el técnico, que son de su gusto. Me parece que el plantel que está conformando Barcelona es mejor, en relación al del año pasado y seguramente pueden hacer buena participación, no solo en el campeonato local, también en la Copa Libertadores, no estamos hablando que será campeón, porque hay rivales muy duros como los argentinos, brasileños y colombianos, pero de local y de visitante será difícil vencer a Barcelona, esperemos no le toque un grupo complicado”, dice el Bocha Armendáriz.

El equipo que arma Barcelona es muy competitivo a nivel nacional, pero yo no creo que esto le alcance para la Copa Libertadores. JanioPinto, entrenador brasileño

Pinto no es tan optimista. “Como equipo grande Barcelona debe contratar jugadores de jerarquía, pero son muy caros y la actualidad del club no está como para apuntar tan alto. Está apostando por jugadores conocidos, probados en el mercado ecuatoriano, que mostraron condiciones, que convencieron al entrenador y a los dirigentes de Barcelona. En el campo nacional le alcanzaría, pero internacionalmente será bastante difícil”.

Al entrenador brasileño le agrada la idea de armar microsociedades, porque ayudan a “una consolidación más rápida” de la idea que Bustos intenta implementar. Aún así, tiene un reparo.

“Servirán, porque los jugadores se conocen, pero veo difícil que los cuatro sean titulares al mismo tiempo, no todos llegan con el puesto asegurado y deberán trabajar muy duro para ganarse espacio en un equipo campeón, que como tal apenas tendrá que afinar y no comenzar desde cero”, concluyó.