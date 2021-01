Gonzalo Mastriani: Dejaré la vida por Barcelona

Gonzalo Mastriani llegó a Guayaquil City en 2019, para convertirse en su goleador. Y mientras lo cumplía destacando semana a semana, comprendió que Barcelona era el equipo que hacía más ruido en el país.

Moisés Caicedo viajó a Inglaterra para firmar por el Brighton Leer más

Por ello, se puso como meta llegar al cuadro canario para vivir de cerca aquello que admiraba desde lejos. Y por eso no escuchó ofertas del Alianza Lima, de clubes del fútbol mexicano, ni de Europa. Él solamente tenía una meta: ser el atacante de Barcelona. Ahora, Mastriani ya cumplió ese objetivo y va por mucho más

La verdad, mi meta era estar aquí. Dejé pasar varias oportunidades que tenía hasta que se dio lo de Barcelona Gonzalo Mastriani

Incluso, él contó que de la parte económica no se habló tanto, ya que quería estampar su firma de inmediato y vestirse de amarillo. Y hoy cumple su tercer día de entrenamiento en el complejo de Galácticos en Los Bajos de Montecristi.

Mastriani tiene 27 años y una gran barba que le ha traído buena suerte. Al menos, eso sostienen quienes lo conocen. De ahí que le digan Barba Negra.

Sobre su posición en Barcelona, él está abierto a lo que diga el entrenador Fabián Bustos. “Puedo jugar de nueve o falso nueve, o con doble nueve”.

Lo hace con una sola idea: evitar el eterno show de que en el equipo existen demasiados elementos para un solo puesto.

Eso sí, hizo una solicitud especial que ya fue atendida. “Pedí el 9 en Barcelona. Es un número con mucha referencia y me gusta. No sé si me lo den, pero ese número me gustaría usar”.

Con ese número le ha ido bien. Ahora busca la consolidación a nivel internacional en la Copa Libertadores.

A un delantero siempre se le pide que marque determinada cantidad de goles, pero el uruguayo fue sincero y se sacó esa ‘maleta’ de estrés.

“Es difícil prometer goles. Sí prometo sacrificio, entrega y defender los colores a muerte en cada partido. Ese es mi compromiso”, concluyó el goleador de la barba negra.

45 GOLES POR MENOS DINERO

La dirigencia de Barcelona salió de tres jugadores que sumaban 120 mil dólares al mes en sueldos: Jonatan Álvez, Michael Arroyo y Christian Colmán. Entre los tres sumaron 12 goles en LigaPro 2020. Álvez marcó seis, Colmán cinco y Arroyo apenas uno.

Por menos dinero contrataron a cinco futbolistas que en 2020 hicieron 45 goles.

Mastriani hizo 11 goles, Michael Hoyos 10, Carlos Garcés y Sergio López hicieron nueve cada uno. Y para rematar, el defensa más goleador, Leonel Quiñónez, hizo 6.

En el 2020 la queja fue la falta de anotaciones de los amarillos, un verdadero sufrimiento. El goleador fue Damián Díaz, que sumó diez.

Aunque para ser realistas, es imposible que jueguen siempre los hombres gol que llegaron. Además, Fabián Bustos ya tiene su base. De los cinco, algunos saldrán quemados o con menos goles.