Exfiguras de Emelec critican el desempeño del equipo y piden mejorar

La penosa presentación de Emelec en la LigaPro el pasado domingo 16 de febrero, cuando cayó por una inédita goleada de 4-0 ante Universidad Católica, generó preocupación en exjugadores del equipo azul.

Emelec: Jorge Célico asumió la responsabilidad y pidió disculpas tras goleada Leer más

Wellington Sánchez, Geovanny ‘la Cuchara’ Caicedo y Marcos Mondaini aseguraron que los futbolistas azules fueron los principales responsables de la derrota en el Capwell. Además advirtieron que la plantilla debe mejorar su rendimiento; caso contrario, estarán peleando por no descender al final de la temporada.

“Vi mucho nerviosismo en el arranque y a jugadores que parecía que estaban cumpliendo su primer partido en la Serie A. Hay un par que siempre lo intentan, pero después no hay eco en los demás y eso lo transforma en un equipo sin vida”, le dijo Sánchez a EXPRESO.

El bicampeón con el Foco en 2001 y 2002 agregó que este “sacudón” puede traer consigo un mejoramiento en una plantilla limitada. “Esperemos que esas imágenes no se vuelvan a repetir y que los jugadores que se han promovido aprovechen la oportunidad. Caso contrario, ¿dónde más van a jugar? En ese sentido, ellos deben dimensionar al equipo que están defendiendo y lo que representan su historia y su hinchada”.

La fanaticada azul reacciona durante el partido entre Emelec y Universidad Católica. MIGUEL CANALES

Con la opinión de Sánchez coincidió Marcos Mondaini, quien afirmó que Emelec “es un equipo frágil que no tiene identidad” y que “ni el hincha más pesimista se esperaba una goleada de local”.

“No tiene para salir jugando, ni para jugar en largo. Estamos hablando de la triste realidad de un equipo anárquico, desordenado, que no tiene líderes. Y los que son, los tiene lesionados”, declaró Mondaini haciendo referencia a sus capitanes, el portero Pedro Ortiz y el defensa Luis Fernando León.

(Le puede interesar: Barcelona SC vs El Nacional: Raúl Avilés el último goleador en Copa Libertadores)

Sobre estos últimos, Geovanny Caicedo, aunque más cauto, puntualizó que “dos o tres jugadores” no marcan la diferencia en un equipo de once. “Tres jugadores no son once. Son importantes y se han ganado un nombre en el fútbol nacional, pero sí creo que Emelec debe tratar esa situación. Recibir cuatro goles te deja en una situación complicada anímicamente”.

El Clásico del Astillero fue un espejismo

Emelec: Incidentes revelan deficiencias en la gestión de la seguridad del Capwell Leer más

Caicedo manifestó que los hinchas pudieron haberse dejado llevar por el espejismo generado en los amistosos de pretemporada contra Barcelona. “Los Clásicos del Astillero siempre traen una motivación extra”, en contraste con lo sucedido en un partido de campeonato regular.

“Si no se ‘amarran los pantalones’, sin duda Emelec va a estar peleando por no descender. Los equipos hoy en día están pensando en pelear torneos internacionales, porque eso da la posibilidad de cobrar un dinero durante el año”, finalizó la Cuchara.

Emelec retomará esta mañana los entrenamientos en el polideportivo de Samanes, pensando en la estrategia que su entrenador, Jorge Célico, implementará para el choque contra Delfín. Ese compromiso, válido por la fecha 2, se disputará el sábado 22 de febrero en el Jocay de Manta.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!