Exdirectivo de Barcelona denuncia polémica comisión de $ 150 mil

Los manejos económicos de Barcelona siguen generando polémica. Julio Díaz, ex vicepresidente administrativo y socio del cuadro torero, dio a conocer que durante la administración de José Francisco Cevallos, el club recibió un millón de dólares de parte de Goltv y que parte de este ingreso fue otorgado como comisión a "una agencia x".

"Cuando apareció Goltv nos ganamos un millón de dólares. Fue el aporte para tres o cuatro clubes para ellos ingresar al medio. Mercadeo no hizo nada, eso nos cayó del cielo. Barcelona decidió, por medio de Juan Alfredo Cuentas (exdirectivo), que había que pagar una comisión del 15% a una agencia x", contó Díaz al programa Fútbol sin cassette.

Agregó que el Ídolo no recibió completo este monto y recalcó que "ahí no hubo gestión , no hay comisión financiera ni directorio que haya aprobado eso. Realmente es una comisión en el aire y así hay varias".

Díaz manifestó que Barcelona está viviendo un cambio, que con la actual directiva encabezada por Carlos Alfaro Moreno "está trabajando" y una muestra es la última auditoría a las administraciones anteriores.